​«Ла Скала»: гастроли в рамках ЭКСПО

Директор театра Astana Opera Галым Ахмедьяров на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил, что гастроли «Ла Скала» пройдут в рамках программы ЭКСПО-2017 при поддержке Министерства культуры и спорта РК с 1 по 9 сентября. Все расходы берет на себя спонсор – итальянская компания Eni.

Галым Ахмедьяров также сказал, что планируется организовать трансляции в онлайн-режиме на сайте Tengrinews.

Директор театра «Ла Скала» Александр Перейра напомнил, что в 2015 году выставка «ЭКСПО» проходила в Милане, и приезд итальянского театра в столицу Казахстана символичен. Он состоится по приглашению Президента Нурсултана Назарбаева.

– Господин Назарбаев два раза был в нашем театре и сказал: «Приезжайте в Астану на ЭКСПО». И, конечно, мы не смогли отказаться от этого приглашения, – заметил Александр Перейра.

Он рассказал об опере «Фальстаф», где переплелись сны и реальность, прошлое и настоящее. Постановка соединяет разные стили и эпохи.