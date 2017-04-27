​«Лабиринты» кинематографии

Свежий выпуск
538
Зарина Нокрабекова

Это сборник статей, рецензий, интервью. На его страницах можно встретиться с признанной красавицей и символом вечной любви Кыз Жибек в исполнении легендарной Меруерт Утекешевой, поз-накомиться поближе с колоритным и знакомым всем Фарой, ощутить величие грозного Кунанбая, проникнуться мечтами героев из кинокартины «Жеруйык»… Составленная кандидатом искусствоведения, членом Союза кинематографистов Казахстана Назирой Рахманкызы антология поз­воляет взглянуть на мир кино с другой стороны камер, узнать, что осталось «за кадром».

Читатель книги сможет «побродить» по коридорам «Казахфильма», «послушать» диалоги на съемочных площадках, «увидеть» актеров в работе, процесс рождения сценария, узнать секреты документалистики художественной фотографии. Более искушенного в вопросах кинематографа ждут интересные факты о лентах, снятых легендарным Шакеном Аймановым, летопись отечественной документалистики, эксперт-ные мнения о современных картинах – «Шал», «Жау журек мын бала», «Рэкетир-2», «Ореховое дерево» и других.

В первую часть книги «Уақыт және қазақ киносы» («Время и казахское кино») вошли научно-исследовательские работы, анализ документального и игрового кино, материа­лы о кинематографичнос­ти прозы Акима Тарази, Сатыбалды Нарымбетова, других писателей. В главе второй – «Қазақ киносы: көкейдегі көп сауал» («Казахское кино: актуальные вопросы») представлены проб­лемные статьи и рецензии. Третью часть «Уақыт. Кино. Тұлға» («Время. Кино. Личность») составили интервью с известными кинематографистами, размышления экспертов о репертуарной политике, международном кинофес­тивале «Евразия». В зак­лючительной главе – интервью составителя книги, опубликованные в разные годы на страницах СМИ.

Кино нередко называют зеркалом жизни. Отражая ее события, кино дает возможность запечатлеть эпоху, заключить время в «цифру», создавать иллюзию вечности. Всем, кто неравнодушен к миру кино Казахстана, кому интересна его история и настоящее, книга придется по душе.

Популярное

Все
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Новые рабочие места создают в области Абай
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
Ежегодно в Казахстане регистрируется более ста преступлений, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Чей родник?
За пять лет, с тех пор как Туркестан стал областным центром, около 10 тыс. семей получили жилье
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Квот для казахстанских товаров добиваются предприниматели Северо-Казахстанской области
О состоянии казахстанцев после ДТП в Турции рассказали в МИД РК
Моя вода – мое богатство
…И особый статус журналистов
Отца обвинили в изнасиловании троих детей в Акмолинской области – реакция полиции и Минпросвещения
Взывая к чуду
Прочь руки от детей!
Жаркий сезон села Байтерек
Проблемы Атырау на контроле
Автомобиль загорелся на заправке в Актау: пострадал водитель
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии
Гражданин Турции пнул 4-летнюю девочку в ТРЦ в Алматинской области (видео)
В столице заработал Центр приема граждан, одной из ключевых задач которого станет создание новой среды взаимодействия государства и граждан
Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области
Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров
В 5-метровый колодец упала пенсионерка в Кызылординской области
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Более 22 млн тенге отдала вымогателям жительница Аксу
С начала года бруцеллез диагнос­тирован у 58 жителей области Жетысу
Полсотни мячей намеревался закупить спортклуб, планируя выложить за них 2,5 млн тенге бюджетных средств
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"

Читайте также

В долговой кабале
Мертвое лето
Чей родник?
Казахстан пригласили в Париж

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]