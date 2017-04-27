Статьи
«Лабиринты» кинематографии
Зарина Нокрабекова
Это сборник статей, рецензий, интервью. На его страницах можно встретиться с признанной красавицей и символом вечной любви Кыз Жибек в исполнении легендарной Меруерт Утекешевой, поз-накомиться поближе с колоритным и знакомым всем Фарой, ощутить величие грозного Кунанбая, проникнуться мечтами героев из кинокартины «Жеруйык»… Составленная кандидатом искусствоведения, членом Союза кинематографистов Казахстана Назирой Рахманкызы антология поз­воляет взглянуть на мир кино с другой стороны камер, узнать, что осталось «за кадром».

Читатель книги сможет «побродить» по коридорам «Казахфильма», «послушать» диалоги на съемочных площадках, «увидеть» актеров в работе, процесс рождения сценария, узнать секреты документалистики художественной фотографии. Более искушенного в вопросах кинематографа ждут интересные факты о лентах, снятых легендарным Шакеном Аймановым, летопись отечественной документалистики, эксперт-ные мнения о современных картинах – «Шал», «Жау журек мын бала», «Рэкетир-2», «Ореховое дерево» и других.

В первую часть книги «Уақыт және қазақ киносы» («Время и казахское кино») вошли научно-исследовательские работы, анализ документального и игрового кино, материа­лы о кинематографичнос­ти прозы Акима Тарази, Сатыбалды Нарымбетова, других писателей. В главе второй – «Қазақ киносы: көкейдегі көп сауал» («Казахское кино: актуальные вопросы») представлены проб­лемные статьи и рецензии. Третью часть «Уақыт. Кино. Тұлға» («Время. Кино. Личность») составили интервью с известными кинематографистами, размышления экспертов о репертуарной политике, международном кинофес­тивале «Евразия». В зак­лючительной главе – интервью составителя книги, опубликованные в разные годы на страницах СМИ.

Кино нередко называют зеркалом жизни. Отражая ее события, кино дает возможность запечатлеть эпоху, заключить время в «цифру», создавать иллюзию вечности. Всем, кто неравнодушен к миру кино Казахстана, кому интересна его история и настоящее, книга придется по душе.

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