Статьи
Лаборатория для умников
Айгуль Турысбекова, Алматы
Проект создан в рамках реализации программы Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Творческие мастерские призваны воспитывать в детях внимание, выдержку, упорство и другие волевые качества. Посещая занятия, дети научатся самовыражению и творческому мышлению, что поможет им в формировании их личности и в будущем во всех сферах жизни. В лаборатории есть возможность реализовать свои инновационные идеи, найти единомышленников для проекта, приобрести новые знания, умения и опыт работы в коллективе.