​Лаборатория для умников

Проект создан в рамках реализации программы Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Творческие мастерские призваны воспитывать в детях внимание, выдержку, упорство и другие волевые качества. Посещая занятия, дети научатся самовыражению и творческому мышлению, что поможет им в формировании их личности и в будущем во всех сферах жизни. В лаборатории есть возможность реализовать свои инновационные идеи, найти единомышленников для проекта, приобрести новые знания, умения и опыт работы в коллективе.

Как отметил директор городского научно-методического центра новых технологий в образовании Андрей Дупик, идея соз­дания лаборатории возникла после поездки в США, где очень развиты так называемые «американские гаражи», в которые любой желаю­щий в любое время суток может прийти и воспользоваться всеми инструментами и оборудованием. Теперь в эту лабораторию могут приходить ученики в свободное от учебы время, в ней также предусмотрены занятия для всех заинтересованных детей. Для полноценного внедрения международного опыта в лабораторию привлечен инструктор из США, который будет тренировать лучших детей. Планируется, что в начале следующего года лучшие казахстанские ребята поедут на крупнейшее соревнование по робототехнике в США. В перспективе мы будем рас­пространять этот опыт в школах и других центрах.

На вопрос, чем же эти лаборатории отличаются от кружков научно-технического творчест­ва, Андрей Дупик отметил, что все оборудование отвечает самым современным требованиям. В распоряжении детей есть 3D-принтеры, всевозможные датчики. Используя это оборудование, можно создавать не только различных роботов, но и всевозможные проекты прикладного характера. Совсем скоро в Алматы планируется провести большой чемпионат по робототехнике и инновационным идеям, где будут представлены все наработки в этой области.

В центре уже занимаются 4 группы по 15 человек, набор продолжается. Теперь каждый школьник Алматы, который интересуется робототехникой, может записаться в этот центр, даже не выходя из дома, через портал e.gov.kz. Площадка для реализации инновационных идей школьников уже заинтересовала делегацию из Атырау, которая посетила лабораторию и готова перенять опыт мегаполиса. Теперь увлеченные новыми технологиями школьники города будут иметь возможность работать над десятками разнообразных проектов: от программирования и создания роботов до изготовления оригинальных изделий из пластика.