​Лаборатория инженерной мысли

В одном из предыдущих номеров мы подняли тему вовлечения детей и подростков в активную социальную жизнь (номер «КП» от 25 января текущего года). После публикации руководитель управления молодежной политики Атырауской области Жасулан Бисембиев пригласил в цифровую лабораторию, двери которой открыты для всех желающих учеников и студентов. В тот день здесь, в одной из аудиторий Атырауского госуниверситета им. Х. Досмухамедова, копошились мальчишки. Они сосредоточенно что-то вычис­ляли на компьютерах, снимали штангенциркулем мерки и с карандашом в руках осваивали чертежи какой-то неведомой машины. По школьной форме было понятно, что ребята пришли после уроков. Из оборудования – фрезерный станок, резак по винилу, устройство лазерной резки, паяльная станция и 3D-принтер со сканером. Все управляется программным обеспечением, также с помощью специальных программ происходит моделирование деталей. Названа такая мастерская соответственно FabLab Atyrau (fabrication laboratory), в ней дается возможность полностью изготовить проект, придуманный молодым и пытливым умом.

– Наша лаборатория открылась в рамках проекта «Заңгар», реализуемого международным молодежным фондом при поддержке местных властей и одной из нефтяных компаний. По первому направлению проекта в школах, колледжах и вузах реа­лизуется программа по развитию жизненно важных навыков «Паспорт к успеху», а по второму – ведется STEM-образование, нацеленное на стимулирование интереса школьников к инженерному делу, – рассказывает программный менеджер проекта Нуржан Амангосов. – Посещение лаборатории совершенно бесплатное, сейчас здесь занимаются около 50 детей, среди них ученики школ и студенты колледжей и вузов.

За аббревиатурой STEM скрываются названия ключевых академических дисциплин – Science, Technology, Engineering, Math, без знания которых невозможно представить современные информационные технологии. В десяти школах Атырау отк­рыты классы робототехники, а выпускники программы «Болашак» дают уроки, нацеленные на развитие критического мышления и работу в команде, а также применение полученных знаний на практике.

Особенность мастерской FabLab Atyrau, кстати, пока единственной в Казахстане, – свобода творчества. Занятия ведутся вне школьной программы, слушатели могут создавать проекты, понравившиеся им, а не заданные учителем. Первым делом ребята учатся программированию, робототехнике, 3D-моделированию и осваивают инженерные дисциплины. Акцент делается на самообразовании и взаимообучении, когда участники первого потока делятся знаниями с учениками следующего. При создании проектов ребят ориентируют на решение каких-то социально важных вопросов, будь то разработка протезов для инвалидов или улучшение существующих механизмов в различных сферах экономики. Естественно, такая цель ставится с учетом знаний юных инженеров. К примеру, группа старшеклассниц работает над мобильным приложением, помогающим найти лекарства по наиболее приемлемым ценам в сети городских аптек.

...В углу лаборатории мерно жужжал 3D-принтер – шло изготовление детали для сельхозкомбайна, вставшего из-за поломки небольшой шестеренки. Оказалось, что с просьбой о помощи к ребятам обратился руководитель одного из крестьянских хозяйств. За работу взялся 14-летний Бейбарыс Сагын. Сняв мерки, он занес их в компьютер и создал объемную модель в специальной программе, а затем ввел данные для печати. Первый образец не получился из-за небольшой погрешности в расчетах, а второй вышел точной копией оригинала. Счастливый крестьянин получил свою деталь, а паренек – бесценный опыт, тем более что именно это направление его заинтересовало больше всего.

– Геометрия, черчение – вот основные предметы, нужные для 3D-моделирования, поэтому стараюсь учиться хорошо. Мечтаю стать инженером, – говорит Бейбарыс.

А 19-летний Алибек Ержанов, учащийся Прикаспийского современного колледжа, решил соб­рать своими руками... 3D-прин­тер! Сейчас парень с друзьями подыскивают детали, думают над исполнением каркаса. И хотя идея не нова и, казалось бы, не имеет смысла, Алибек не сомневается в успехе.

– Так как принтер будет собираться здесь, не будет расходов на доставку. По моим подсчетам, конечная стоимость нашего изделия будет почти наполовину дешевле привозного. Думаю, спрос на него будет у тех, кто занимается проектированием и моделированием, постепенно объемная печать войдет в нашу жизнь, как обычные принтеры, – размышляет молодой человек, поставивший перед собой цель освоить специальность техника-программиста.

Папа Алибека работает элект­риком, отсюда у парня тяга ко всяким электросхемам, диодам и транзисторам. Летом ему предстоит защита дипломного проекта по теме «Умный дом», в нем будут автоматизированы все процессы – от электроснабжения до обогрева и регулирования микроклимата. В лаборатории FabLab Atyrau есть возможность изготовить нужные схемы и платы для успешной реализации задуманного.

Не менее практичный проект «Білім-инновация лицейі» разработал ученик 11-го класса Имангали Уразгалиев. Он собрал небольшую теплицу, в которой процессы полива, подогрева и проветривания автоматизированы. Для этого с друзьями они написали специальные алгоритмы, управляющие механизмами. Полив осуществлялся по замкнутой схеме из аквариумной воды, которая после естественной очистки снова попадала к рыбкам. Старшеклассникам удалось вырастить листья салата.

– Своим проектом я стремился достичь экономии средств и ресурсов и повышения эффективности тепличного хозяйства, – делится задумкой Имангали. С этим проектом он поедет на рес­публиканский конкурс научных проектов среди школьников.

Идеи молодых изобретателей и гениев инженерной мысли распространяются и на творческие виды деятельности. К примеру, 16-летний Санжар Мурсалимов изобрел робота для рисования карандашом, ручкой или фломастером. Через специальную программу вводятся координаты штрихов будущего рисунка, по которым движется рука механического художника. Необходимые детали были сделаны в лаборатории на 3D-принтере, некоторые части заказаны. К слову, проект вполне может быть коммерциализирован: робот может рисовать портреты на заказ.

– Мое изобретение будет полезно для дизайнеров, художников-авангардистов. С его помощью можно создавать креативные картины, например, в новом стиле для непрофессионалов doodle-art, – рассказывает Санжар, увлекающийся рисованием и дизайном. – Раньше о таком мы могли только мечтать, а теперь видим, что все современные технологии стали для нас доступны и есть возможность самим поп­робовать что-то сделать.

Действительно, основная цель FabLab Atyrau не в том, чтобы дети собирали здесь суперроботов и продавали изобретения, а в возможности попробовать свои силы. Важно разбудить интерес, желание познавать новое, ведь каждое изобретение есть результат приложения знаний к делу.

К проекту проявили интерес специалисты компании «Жигермунайсервис», занимающейся изготовлением буровых долот и бурильных станков. Познакомившись с ребятами, они предложили сотрудничество, в рамках которого мальчишки смогут ­поучаствовать в работе огромного предприятия, ведь их приг­ласили на практику в производственные цеха, оборудованные станками с числовым программным­ управлением. Таким образом работодатели создают задел на будущее, когда потребуются кад­ры новой формации. Впрочем, настоящих профессионалов не хватает уже сейчас.

– Мы поддерживаем подобные проекты, так как они полностью соответствуют нашей цели по развитию человеческого капитала. Не случайно нынешнее Послание народу Президента названо «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Одни из главных условий лидерства в современном мире – улучшение качества человеческого капитала и технологическая модернизация экономики, о чем сказал Нурсултан Назарбаев. Модернизация невозможна без внедрения информационных технологий, прочно вошедших во все сферы жизни, – подчерк­нул руководитель управления молодежной политики области Жасулан Бисембиев.

По его словам, обучение ребят жизненно важным навыкам и знаниям здесь и сейчас полностью соответствует видению Президента, назвавшего Третью модернизацию надежным мос­том в будущее, навстречу главной цели – вхождению в число 30 передовых стран.