Свежий выпуск Лаборатория на свежем воздухе 28 апреля 2022 г. 4:18 Азамат Сулейменов Школьники Мангистау побывали на территории озера Караколь. Ежегодную международную акцию по учету водоплавающих и околоводных птиц на искусственном водоеме провели учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Актау, а также учитель химии НИШ, руководитель волонтерского отряда экопатруля «Хранители озера Караколь» Бахытгуль Жаксылыкова. Соорганизаторами мероприятия традиционно выступили представители Устюртского государствнного природного заповедника, Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации «EcoJer», а также региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиғи орта». Юные орнитологи провели санитарную очистку берегов озера, наблюдали за птицами и состязались в различных подвижных играх на свежем воздухе. Председатель совета региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиғи орта» Адильбек Козыбаков сообщил, что в результате наблюдений за птицами были замечены 153 особи фламинго, свыше 20 особей лебедя-шипуна, 18 пар больших бакланов, гнездящихся на заброшенных линиях электропередачи, а также сотни уток, куликов и чаек. – Мы посещаем Караколь во все сезоны, проводим субботники, учеты птиц, берем на лабораторные анализы пробы воды, почвы и воздуха. А сегодня мы получили еще больше положительных эмоций, приняв участие в спортивных играх, организованных сотрудниками Устюртского заповедника, – поделился впечатлениями член волонтерского отряда экопатруля «Хранители озера Караколь», учащийся НИШ Атаман Зинораев.