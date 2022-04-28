Лаборатория на свежем воздухе

Школьники Мангистау побывали на территории озера Караколь.

Ежегодную международную акцию по учету водоплавающих и околоводных птиц на искусст­венном водоеме провели учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Актау, а также учитель химии НИШ, руководитель волонтерского отряда экопатруля «Хранители озера Караколь» Бахытгуль Жаксылыкова.

Соорганизаторами мероприя­тия традиционно выступили представители Устюртского государствнного природного заповедника, Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации «EcoJer», а также региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиғи орта».

Юные орнитологи провели санитарную очистку берегов озера, наблюдали за птицами и состязались в различных подвижных играх на свежем воздухе.

Председатель совета региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиғи орта» Адильбек Козыбаков сообщил, что в результате наблюдений за птицами были замечены 153 особи фламинго, свыше 20 особей лебедя-шипуна, 18 пар больших бакланов, гнездящихся на заброшенных линиях электропередачи, а также сотни уток, куликов и чаек.

– Мы посещаем Караколь во все сезоны, проводим субботники, учеты птиц, берем на лабораторные анализы пробы воды, почвы и воздуха. А сегодня мы получили еще больше положительных эмоций, приняв участие в спортивных играх, организованных сотрудниками Устюртского заповедника, – поделился впечатлениями член волонтерского отряда экопатруля «Хранители озера Караколь», учащийся НИШ Атаман Зинораев.