Лабораторию с марихуаной и неизвестными грибами обнаружили в квартире талдыкорганца

Фитолабораторию для выращивания марихуаны организовал житель города Талдыкоргана. Она располагалась на втором этаже многоквартирного дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

34-летний мужчина обустроил под фитолабораторию для производства наркотиков спальную комнату в своей квартире. Под специальными световыми лампами в садовых горшках были высажены 10 кустов марихуаны.

«Подозреваемый ранее не привлекался к ответственности. Сейчас по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений начато уголовное расследование. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке», – сообщил заместитель начальника управления противодействия наркобизнесу Департамента полиции Жетысуской области Аян Исабеков.

Во время обыска в соседней комнате благоустроенной квартиры полиция обнаружила неизвестные грибы, за которыми хозяин также тщательно ухаживал. Грибы изъяты и направлены на экспертизу для определения их наркотического содержания.

С начала года в регионе зарегистрировали уже 10 фактов культивирования наркосодержащих растений. К ответственности привлечено более 20 наркоторговцев. Из незаконного оборота изъято около 40 кг различных наркотиков, из которых свыше 2 кг – «синтетика».