Лагерь для горных туристов

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Как рассказал директор ТОО, председатель немецкого этнокультурного центра Владимир Молодцов, в целях санитарной очистки местности ведется рубка леса. Из обработанных бревен строители собирают коттеджи. Проект примечателен использованием солнечной энергии для нагрева воды и выработки электричества. Три домика уже оснащены образцами «зеленой энергетики» – эффективными гелиоустановками.

По окончании строительства в цехе по переработке древесины планируется наладить безотходное производство деревянных построек. Опилки и кора деревьев после пропитки антисептиками и составами от возгорания будут использоваться в качестве утеплителя.

Новая турбаза создается рядом с лагерем «Таубулак», в котором каждое лето отдыхают сотни детей из разных регионов респуб­лики, а также стран ближнего зарубежья.

Асет КАЛЫМОВ