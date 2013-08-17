Лагерь юных патриотов

Даулет Шамшадин забил в решающем футбольном матче больше всего голов и принес товарищам победу. Рассказывает, что не забудет экскурсию на военный корабль. Здесь ребята смогли почувствовать себя настоящими морскими волками. После такой прогулки многие захотели стать именно моряками.

Лучшей в соревнованиях стала команда из Актау, они отличились в кроссах, стрельбе и в футболе. Атырауские ребята показали себя в плавании. На церемонию награждения, которая проходила при участии командующего береговой охраной, моряки пригласили и повелителя моря – Нептуна. По традиции он должен был окунуть ребят в море, но помешала ледяная вода. Водные забавы устроили прямо на берегу. В следующем году пограничники планируют продлить время пребывания в лагере. По признанию самих детей, три дня для них маловато.

«Основная цель мероприятия – воспитание детей, будущих защитников в духе казахстанского патриотизма. Такое мероприятие мы организовываем впервые, в перспективе же планируем привлекать не только детей военнослужащих, но и гражданских», – говорит заместитель начальника регионального управления «Береговая охрана» Пограничной службы КНБ РК Канатбек Тыныбеков.

Ольга ЗОЛОТЫХ, Мангистауская область