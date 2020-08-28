Лагерстремия для дендрария

В излюбленном месте отдыха горожан завершается реконструкция, для проведения которой использовали время действия ЧП и карантина. Посетителей здесь ждут велосипедные и беговые дорожки, новые фонари вдоль аллей. Меняется акцент и в озеленении: коллектив учреждения отныне делает упор на посадку декоративно-цветущих кустарников и цветов.

– Мы хотим разнообразить денд­рофлору, чтобы наш дендропарк еще больше радовал горожан и гостей Шымкента, превратившись в цветущий сад, – делится своими планами директор ГККП «Шымкентский государственный дендрологический парк имени Асанбая Аскарова» Бейбит Мошкалов. – Сейчас у нас растут в основном деревья. В ближайших планах значится высадка декоративных кустарников и цветов. Здорово, что эту идею поддерживает городское управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

В прошлом году в бюджете города предусмотрели 20 млн тенге на покупку редких растений. Естественно, по несколько экземпляров каждого из них. Так в дендропарке впервые за всю его историю появились интродуценты и другие декоративные кустарники, которых раньше не было не только в дендрарии, но и вообще в городе. Например, пять видов рододенд­ронов, облепиха янтарная, несколько разновидностей барбариса тунберга, тюльпановое дерево, клен красный, вейгела, магнолия, крас­ный тополь, азалия, форзиция, пузыреплодник, магония.

Теперь их размножением самос­тоятельно занимаются сотрудники отдела науки при помощи семян и методом черенкования. Для этого в прошлом году восстановили питомник. Он был заброшенным на протяжении последних десятилетий, остался только каркас. Отныне это площадка для размножения растений, на которой уже подрастают сотни хрупких стебельков посадочного материа­ла собственного производства, изначально адаптированного к местным условиям.

В ближайших планах значится также установка теплицы из поликарбоната, чтобы тем самым создать условия для селекционной работы. Тогда у специалистов будет возможность размножать ценные виды кустарников, требующих на начальном этапе особенного ухода. А заодно и выращивать цветы и саженцы кустарников в горшках на продажу населению. Это на перспективу. Опять-таки вырученные средства пойдут на развитие дендрария.

Еще один аспект научной работы включает формирование семенного фонда. В нем уже соб­раны семена 79 видов редких рас­тений, которые используются и на посадку, и хранятся как эталон. Есть здесь и свой гербарный фонд. Сейчас в коллекции более 250 видов растений. Ботаники говорят: если есть гербарий, значит, есть растение. Предполагается, что в случае исчезновения какого-либо экземпляра коллекции с поверхности земли его можно будет воссоздать, используя ДНК из гербарных образцов.

В отделе науки работают биологи и ботаники, знающие не только как заложить семена на хранение и правильно засушить растения. Они могут из семечки вырастить тую и голубую ель, умеют превратить молодые побеги ценных кустарников в самостоятельные растения, чтобы затем высадить их вдоль аллей дендропарка.

– Любопытно, что раньше наши посетители не приходили в этот дальний угол парка, – делится своими наблюдениями Бейбит Мошкалов. – Теперь же идут специально сюда, чтобы посмотреть, как ведется размножение растений. Наша работа интересна людям и в определенной степени даже вовлекает их в этот процесс, за что мы очень признательны и благодарны. Одна из посетительниц привезла из Германии семена гинкго билоба (Ginkgo biloba L.) – дерева, которое известный биолог Чарльз Дарвин назвал живым ископаемым, поскольку оно существует на Земле на протяжении 300 миллионов лет и не относится ни к одному из видов растений, существующих в настоящее время.

Саженец гинкго билоба, выращенный из семени, подрастает на опытной площадке, а экскурсоводы учреждения уже собирают информацию, чтобы рассказывать посетителям о его особенностях и свойствах, расширяя тем самым поз­нания о дендрофлоре. К примеру, о том, что дерево это обнаружено в Азии, а его целебные свойства используются уже в течение 5 000 лет. Это дерево росло когда-то и в Европе, но исчезло во время ледникового периода. В 1712 году немецкий врач и ботаник Энгельберт Кемпфер привез гинкго в Европу из Японии.

А вот еще одна новинка, которая, кстати, тоже появилась в дендрарии благодаря неравнодушным людям. В прошлом году Сергей Терещенко передал для дендропарка с десяток сеянцев лагерстремии индика, привезенных из Китая. Листопадный, красиво цветущий кустарник прижился, хотя и не без потерь.

Кто бывал в Китае, Корее, Индии или на Филиппинах, наверняка замирал, завороженный розовыми и красными облаками, образованными обильно цветущим кустарником. В этих странах лагерстремия считается божественным цветком с мистическими свойствами. Для озеленения городов это идеальное растение, цветущее с июня по октябрь. На концах молодых побегов образуются некрупные, по 2,5 см в диаметре, цветки, и собираются они в метелки, которые в длину достигают 20 см. Все растение покрывается цветами, за которыми не видно листьев, превращаясь в махровое чудо. Декоративны и листья лагерстремии, которые осенью становятся желтыми и красными.

Это пока подрастающие в денд­ропарке кустики, они не достигают даже полуметра в высоту. Но кустарник растет очень быстро и в природе может достигать 10 м.

– Зеленым черенкованием из новых побегов текущего года берем посадочный материал, чтобы таким способом размножить лагерстремию, – показывает лесопатолог дендропарка Акнур Шуленбаева. – Приживаемость сеянцев хорошая, хотя минувшей зимой они частично погибли. Мы не знали, что растение плохо переносит морозы, нужна акклиматизация. В этом году будем укрывать на зиму. Со временем они адаптируются, и отпадет необходимость укутывать. Вот эти несколько корешков уже в следующем году дадут новые кустики. Так постепенно мы увеличим присутствие этого замечательного растения в парке. Уверена, никто из наших гостей не останется равнодушным к его цветению и люди будут приходить сюда, чтобы полюбоваться этим волшебством.

Сейчас в дендропарке заняты разработкой нового проекта, предполагающего широкую посадку цветущих кустарников и цветов, применять которые в озеленении территории впервые стали в прошлом году. Территория дендропарка занимает площадь в 117 га, 67 из которых занято лесонасаждениями. В нынешнем году планируется расширить посадки еще на 3 га, а заодно существенно расширить видовое разнообразие, включающее разведение редких растений.

40 лет назад, когда дендропарк только создавался на бывшем городском полигоне твердо-бытовых отходов, на его территории было собрано 560 видов растений. Изначально территорию дендропарка разделили на пять флористических зон, прогулки по которым позволяют изучить богатый мир природы практически всей планеты – Сибири и Дальнего Востока, Северной Америки и Европы. При закладке шымкентского дендропарка впервые в мире провели эксперимент по пересадке больших деревьев в условиях аридного климата. Занимались этим специалисты из ГДР.

Проблемы с поливом и общий упадок в первые годы независимос­ти не лучшим образом сказались на состоянии местной флоры. К слову, только в нынешнем году в ходе проведения реконструкции удалось построить систему полива, которая дает возможность орошать всю территорию без использования водовоза, позволяя растениям нормально развиваться.

К сожалению, многолетняя искусственная засуха привела к тому, что многие растения, включая интродуценты, которые в свое время везли на юг Казахстана со всего мира, оказались утраченными. В итоге заметно обеднело и видовое разнообразие.

В 2015 году специалисты ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А. Н. Букейхана» провели инвентаризацию, насчитав на территории дендропарка всего 213 видов деревьев и кустарников.

– С 2018 года, когда дендропарк перешел в ведение города, начали восстанавливать видовой сос­тав, – рассказывает начальник городского управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ахмет Татыбаев. – Сейчас по весеннему учету было уже 350 видов, еще у нас добавится с полсотни видов до конца года. На следующий год внесли предложение о закупе более ста новых видов растений, включая цветущие многолетние кустарники. Надеемся, что в ближайшие пару лет мы достигнем того количества видов, которое было при создании дендропарка, а дальше уже будем наращивать био­разнообразие, не останавливаясь. В Ташкенте площадь ботанического сада занимает 66 гектаров. При этом там произрастает 2 300 видов растений. Есть все возможности у нас стремиться к такому же наполнению территории, которая станет парком, цветущим с ранней весны до поздней осени.

Шымкентский дендропарк круг­лый год привлекает внимание посетителей не только коллекцией экзотов и огромным лесным массивом, но и наличием павлинов, белок и лебедей. Без преувеличения, парк стал любимым местом отдыха горожан. Ежедневно сотни шымкентцев отправляются в денд­ропарк не только для того, чтобы подышать лесным воздухом, но и полюбоваться павлинами, цесарками, китайскими курочками, свободно прогуливающимися в просторных вольерах. В прошлом году дендропарк пополнили два карликовых барана, парочка пятнистых оленей и европейских ланей. Судя по тому, что лани и олени дали потомство, чувствуют они себя здесь весьма комфортно.

Мне повезло. Павлин, спокойно прогуливающийся в своем волье­ре, при моем приближении к ограж­дению, видимо, почувствовав опас­ность, распустил яркий хвост веером и медленно закружился вокруг своей оси.

Завороженная красотой птицы, я не сразу сообразила достать фотоаппарат. Но павлин и не собирался прекращать свой танец, продолжая плавно двигаться по кругу, словно давая возможность запечатлеть его со всех ракурсов. Три его самки любовались движениями своего партнера чуть поодаль.

А вокруг вольера за эти несколько минут успели собраться посетители дендропарка, зачарованно наблюдая, как павлин-самец гордо расхаживает, потряхивая хвостом.

В соседнем загоне из маленького деревянного домика выбежали китайские курочки, безразлично поглядывая на назойливых посетителей.

Люди приходят сюда, чтобы провести время на природе всей семьей, подышать свежим воздухом, покормить белочек, понаб­людать за несколькими видами голубей, гусей и уток, полюбоваться павлинами и парочкой лебедей, прижившейся на местном озере.

На зимовку водоплавающих и павлинов отправляют в теплые помещения. А как только пригреет весеннее солнышко, они снова становятся настоящим украшением парка. За повадками белок, зайцев, фазанов можно наблюдать круглый год. Как, впрочем, и любоваться 40-летними деревьями, вдыхая чистый и свежий воздух, забыв на время, что в каких-то сот­нях метров отсюда проходит оживленная магистраль.

– Территория дендропарка огромная, много растительного покрова, так что есть возможность не только развивать флору, но и фауну содержать, – считает Бейбит Мошкалов. – Как только завершатся ремонтно-строительные работы на нашей территории, мы выпус­тим часть животных из вольеров. Тех же ланей, пятнистых оленей, карликовых баранов. Закупили ошейники с чипами, будем вести наблюдение за животными. Утром и вечером многие люди приходят на моцион, гуляя по аллеям парка. Дикие животные также любят прогулки в это время. Такая встреча и общение человека с животным сулят хороший эмоциональный заряд на весь день, обеспечивая психологическое равновесие и хорошее настроение.