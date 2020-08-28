Лагерстремия для дендрария

В излюбленном месте отдыха горожан завершается реконструкция, для проведения которой использовали время действия ЧП и карантина. Посетителей здесь ждут велосипедные и беговые дорожки, новые фонари вдоль аллей. Меняется акцент и в озеленении: коллектив учреждения отныне делает упор на посадку декоративно-цветущих кустарников и цветов.
– Мы хотим разнообразить дендрофлору, чтобы наш дендропарк еще больше радовал горожан и гостей Шымкента, превратившись в цветущий сад, – делится своими планами директор ГККП «Шымкентский государственный дендрологический парк имени Асанбая Аскарова» Бейбит Мошкалов. – Сейчас у нас растут в основном деревья. В ближайших планах значится высадка декоративных кустарников и цветов. Здорово, что эту идею поддерживает городское управление природных ресурсов и регулирования природопользования.
В прошлом году в бюджете города предусмотрели 20 млн тенге на покупку редких растений. Естественно, по несколько экземпляров каждого из них. Так в дендропарке впервые за всю его историю появились интродуценты и другие декоративные кустарники, которых раньше не было не только в дендрарии, но и вообще в городе. Например, пять видов рододендронов, облепиха янтарная, несколько разновидностей барбариса тунберга, тюльпановое дерево, клен красный, вейгела, магнолия, красный тополь, азалия, форзиция, пузыреплодник, магония.
Теперь их размножением самостоятельно занимаются сотрудники отдела науки при помощи семян и методом черенкования. Для этого в прошлом году восстановили питомник. Он был заброшенным на протяжении последних десятилетий, остался только каркас. Отныне это площадка для размножения растений, на которой уже подрастают сотни хрупких стебельков посадочного материала собственного производства, изначально адаптированного к местным условиям.
В ближайших планах значится также установка теплицы из поликарбоната, чтобы тем самым создать условия для селекционной работы. Тогда у специалистов будет возможность размножать ценные виды кустарников, требующих на начальном этапе особенного ухода. А заодно и выращивать цветы и саженцы кустарников в горшках на продажу населению. Это на перспективу. Опять-таки вырученные средства пойдут на развитие дендрария.
Еще один аспект научной работы включает формирование семенного фонда. В нем уже собраны семена 79 видов редких растений, которые используются и на посадку, и хранятся как эталон. Есть здесь и свой гербарный фонд. Сейчас в коллекции более 250 видов растений. Ботаники говорят: если есть гербарий, значит, есть растение. Предполагается, что в случае исчезновения какого-либо экземпляра коллекции с поверхности земли его можно будет воссоздать, используя ДНК из гербарных образцов.
В отделе науки работают биологи и ботаники, знающие не только как заложить семена на хранение и правильно засушить растения. Они могут из семечки вырастить тую и голубую ель, умеют превратить молодые побеги ценных кустарников в самостоятельные растения, чтобы затем высадить их вдоль аллей дендропарка.
– Любопытно, что раньше наши посетители не приходили в этот дальний угол парка, – делится своими наблюдениями Бейбит Мошкалов. – Теперь же идут специально сюда, чтобы посмотреть, как ведется размножение растений. Наша работа интересна людям и в определенной степени даже вовлекает их в этот процесс, за что мы очень признательны и благодарны. Одна из посетительниц привезла из Германии семена гинкго билоба (Ginkgo biloba L.) – дерева, которое известный биолог Чарльз Дарвин назвал живым ископаемым, поскольку оно существует на Земле на протяжении 300 миллионов лет и не относится ни к одному из видов растений, существующих в настоящее время.
Саженец гинкго билоба, выращенный из семени, подрастает на опытной площадке, а экскурсоводы учреждения уже собирают информацию, чтобы рассказывать посетителям о его особенностях и свойствах, расширяя тем самым познания о дендрофлоре. К примеру, о том, что дерево это обнаружено в Азии, а его целебные свойства используются уже в течение 5 000 лет. Это дерево росло когда-то и в Европе, но исчезло во время ледникового периода. В 1712 году немецкий врач и ботаник Энгельберт Кемпфер привез гинкго в Европу из Японии.
А вот еще одна новинка, которая, кстати, тоже появилась в дендрарии благодаря неравнодушным людям. В прошлом году Сергей Терещенко передал для дендропарка с десяток сеянцев лагерстремии индика, привезенных из Китая. Листопадный, красиво цветущий кустарник прижился, хотя и не без потерь.
Кто бывал в Китае, Корее, Индии или на Филиппинах, наверняка замирал, завороженный розовыми и красными облаками, образованными обильно цветущим кустарником. В этих странах лагерстремия считается божественным цветком с мистическими свойствами. Для озеленения городов это идеальное растение, цветущее с июня по октябрь. На концах молодых побегов образуются некрупные, по 2,5 см в диаметре, цветки, и собираются они в метелки, которые в длину достигают 20 см. Все растение покрывается цветами, за которыми не видно листьев, превращаясь в махровое чудо. Декоративны и листья лагерстремии, которые осенью становятся желтыми и красными.
Это пока подрастающие в дендропарке кустики, они не достигают даже полуметра в высоту. Но кустарник растет очень быстро и в природе может достигать 10 м.
– Зеленым черенкованием из новых побегов текущего года берем посадочный материал, чтобы таким способом размножить лагерстремию, – показывает лесопатолог дендропарка Акнур Шуленбаева. – Приживаемость сеянцев хорошая, хотя минувшей зимой они частично погибли. Мы не знали, что растение плохо переносит морозы, нужна акклиматизация. В этом году будем укрывать на зиму. Со временем они адаптируются, и отпадет необходимость укутывать. Вот эти несколько корешков уже в следующем году дадут новые кустики. Так постепенно мы увеличим присутствие этого замечательного растения в парке. Уверена, никто из наших гостей не останется равнодушным к его цветению и люди будут приходить сюда, чтобы полюбоваться этим волшебством.
Сейчас в дендропарке заняты разработкой нового проекта, предполагающего широкую посадку цветущих кустарников и цветов, применять которые в озеленении территории впервые стали в прошлом году. Территория дендропарка занимает площадь в 117 га, 67 из которых занято лесонасаждениями. В нынешнем году планируется расширить посадки еще на 3 га, а заодно существенно расширить видовое разнообразие, включающее разведение редких растений.
40 лет назад, когда дендропарк только создавался на бывшем городском полигоне твердо-бытовых отходов, на его территории было собрано 560 видов растений. Изначально территорию дендропарка разделили на пять флористических зон, прогулки по которым позволяют изучить богатый мир природы практически всей планеты – Сибири и Дальнего Востока, Северной Америки и Европы. При закладке шымкентского дендропарка впервые в мире провели эксперимент по пересадке больших деревьев в условиях аридного климата. Занимались этим специалисты из ГДР.
Проблемы с поливом и общий упадок в первые годы независимости не лучшим образом сказались на состоянии местной флоры. К слову, только в нынешнем году в ходе проведения реконструкции удалось построить систему полива, которая дает возможность орошать всю территорию без использования водовоза, позволяя растениям нормально развиваться.
К сожалению, многолетняя искусственная засуха привела к тому, что многие растения, включая интродуценты, которые в свое время везли на юг Казахстана со всего мира, оказались утраченными. В итоге заметно обеднело и видовое разнообразие.
В 2015 году специалисты ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А. Н. Букейхана» провели инвентаризацию, насчитав на территории дендропарка всего 213 видов деревьев и кустарников.
– С 2018 года, когда дендропарк перешел в ведение города, начали восстанавливать видовой состав, – рассказывает начальник городского управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ахмет Татыбаев. – Сейчас по весеннему учету было уже 350 видов, еще у нас добавится с полсотни видов до конца года. На следующий год внесли предложение о закупе более ста новых видов растений, включая цветущие многолетние кустарники. Надеемся, что в ближайшие пару лет мы достигнем того количества видов, которое было при создании дендропарка, а дальше уже будем наращивать биоразнообразие, не останавливаясь. В Ташкенте площадь ботанического сада занимает 66 гектаров. При этом там произрастает 2 300 видов растений. Есть все возможности у нас стремиться к такому же наполнению территории, которая станет парком, цветущим с ранней весны до поздней осени.
Шымкентский дендропарк круглый год привлекает внимание посетителей не только коллекцией экзотов и огромным лесным массивом, но и наличием павлинов, белок и лебедей. Без преувеличения, парк стал любимым местом отдыха горожан. Ежедневно сотни шымкентцев отправляются в дендропарк не только для того, чтобы подышать лесным воздухом, но и полюбоваться павлинами, цесарками, китайскими курочками, свободно прогуливающимися в просторных вольерах. В прошлом году дендропарк пополнили два карликовых барана, парочка пятнистых оленей и европейских ланей. Судя по тому, что лани и олени дали потомство, чувствуют они себя здесь весьма комфортно.
Мне повезло. Павлин, спокойно прогуливающийся в своем вольере, при моем приближении к ограждению, видимо, почувствовав опасность, распустил яркий хвост веером и медленно закружился вокруг своей оси.
Завороженная красотой птицы, я не сразу сообразила достать фотоаппарат. Но павлин и не собирался прекращать свой танец, продолжая плавно двигаться по кругу, словно давая возможность запечатлеть его со всех ракурсов. Три его самки любовались движениями своего партнера чуть поодаль.
А вокруг вольера за эти несколько минут успели собраться посетители дендропарка, зачарованно наблюдая, как павлин-самец гордо расхаживает, потряхивая хвостом.
В соседнем загоне из маленького деревянного домика выбежали китайские курочки, безразлично поглядывая на назойливых посетителей.
Люди приходят сюда, чтобы провести время на природе всей семьей, подышать свежим воздухом, покормить белочек, понаблюдать за несколькими видами голубей, гусей и уток, полюбоваться павлинами и парочкой лебедей, прижившейся на местном озере.
На зимовку водоплавающих и павлинов отправляют в теплые помещения. А как только пригреет весеннее солнышко, они снова становятся настоящим украшением парка. За повадками белок, зайцев, фазанов можно наблюдать круглый год. Как, впрочем, и любоваться 40-летними деревьями, вдыхая чистый и свежий воздух, забыв на время, что в каких-то сотнях метров отсюда проходит оживленная магистраль.
– Территория дендропарка огромная, много растительного покрова, так что есть возможность не только развивать флору, но и фауну содержать, – считает Бейбит Мошкалов. – Как только завершатся ремонтно-строительные работы на нашей территории, мы выпустим часть животных из вольеров. Тех же ланей, пятнистых оленей, карликовых баранов. Закупили ошейники с чипами, будем вести наблюдение за животными. Утром и вечером многие люди приходят на моцион, гуляя по аллеям парка. Дикие животные также любят прогулки в это время. Такая встреча и общение человека с животным сулят хороший эмоциональный заряд на весь день, обеспечивая психологическое равновесие и хорошее настроение.