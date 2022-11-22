Лаиб приглашает на праздник

Стоит отметить, что еще в октябре побывавший с визитом в Казахстане эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани лично пригласил Главу нашего государства Касым-Жомарта Токаева на первенство планеты.

«В конце следующего месяца в Катаре начнется чемпионат мира по футболу. Я приглашаю господина Президента на чемпионат. Я знаю, что в это время в Казахстане будут проходить президентские выборы и другие политические события. Однако надеюсь, Вы приедете», – отметил тогда шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на брифинге в Акорде.

Торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу получилась поистине феерической. А иначе и быть не могло, ведь Катар, по некоторым оценкам, затратил на проведение первенства астрономическую сумму, превышающую 200 млрд долларов (помимо новых стадионов, была модернизирована остальная инфраструктура страны и даже построен еще один город – Лусаил – в 20 км от столицы).

С приветственным словом к участникам и гостям мундиаля на 60-тысячном стадионе «Эль-Байт» обратился эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, а приглашенной звездой открытия стал известный голливудский актер Морган Фриман. Что касается музыкальной части, то здесь блистали катарский певец Фахад Аль Кубаиси и популярнейший во всем мире южнокорейский исполнитель Чон Джонгук. В качестве напоминания о прошедших чемпионатах прошел парад маскотов (персонажей-талисманов) турниров разных лет, где главным, конечно же, был официальный талисман этого первенства – ковер-самолет по имени Лаиб.

Затем состоялся матч-открытие с участием национальных сборных Катара и Эквадора. Более опытные футболисты из Южной Америки победили со счетом 2:0 благодаря дублю капитана команды и нападающего турецкого «Фенербахче» 33-летнего форварда Эннера Валенсии.