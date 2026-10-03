Лакомкам на радость!

Здесь будут выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия длительного хранения, в том числе хорошо знакомые любителям сладкого донатсы.

Если кто-то вдруг не в курсе: донатс – это сдобное колечко в шоколаде, глазури или сахарной пудре с отверстием посередине. В общем, маленькая вкусняшка, которая давно успела стать частью мировой гастрономической культуры. Теперь изделие будет выпускаться и в Петропавловске. Правда, называть новый объект просто «завод пончиков» было бы неуместно. Масштаб здесь совсем другой. В проект вложено 37 млрд тенге.

Производственный комплекс рассчитан на две линии. После выхода на полную мощность он сможет выпускать до 15 тыс. тонн продукции в год. Оборудование для предприятия поставили из Австрии, Германии, Италии, Испании и Франции.

Причем кое-где человеку на производстве буквально не приходится вмешиваться в процесс. Отдельные операции выполняют восемь роботов. Получается своеобразный международный кулинарный тандем: европейские технологии, североказахстанская площадка, а на выходе – сдобная продукция, которую можно встретить далеко за пределами области. Сейчас, как уже было сказано выше, запущена первая линия. После ввода второй на заводе планируют создать 378 рабочих мест.

У продукции ТОО «Бейкертон» амбициозные географические планы. Петропавловские донатсы планируется поставлять во все регионы Казахстана, а также экспортировать в Россию, Кыргызстан и Узбекистан. Так что у североказах­станского пончика есть шанс совершить путешествие гораздо дальше ближайшей городской кофейни.

Новый завод становится еще одной страницей в истории специальной экономической зоны Qyzyljar. Сегодня здесь зарегистрированы 22 участника, общий объем инвес­тиций в их проекты превышает 411 млрд тенге. Осуществление соответствующих бизнес-инициатив позволит создать около 4,5 тыс. постоянных рабочих мест. Среди инвесторов – компании из Германии, Италии, Турции, России, Китая и других стран.

Для Северо-Казахстанской области особенно важна сама логика таких проектов: не привезти готовый продукт, а производить его здесь – на современном оборудовании, с созданием рабочих мест, развитием перерабатывающих мощностей и перспективой выхода на внешние рынки.

Пожалуй, есть в этой ситуации еще одна приятная деталь. С индустриальной точки зрения новый завод – это прежде всего миллиард­ные инвестиции, промышленные роботы, технологические линии и тысячи тонн продукции. А с человеческой – все гораздо проще. Кто-то утром откроет коробку, увидит в ней глазированный донатс и вряд ли задумается, откуда это его привезли… Возможно, из Берлина. А может, из Петропавловска. И это правильно. Чего думать-то, если так вкусно!