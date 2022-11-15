Лакросс-гол от Петухова

Столичный «Барыс» обыграл лидера Восточной конференции и поднялся на восьмое место в своей зоне.

После длинной серии неудач казахстанский клуб, выступаю­щий в международной Континентальной хоккейной лиге, наконец-то не только смог одержать победу, но и вернуться в зону плей-офф. А произошло это в столице Башкортостана – Уфе, где «Барыс» одолел местный «Салават Юлаев», который сейчас с одинаковым количеством очков делит первое место с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Счет в поединке за 40 секунд до конца второго периода лакросс-голом открыл нападающий сборной Казахстана Егор Петухов с передачи канадского легионера Джесси Грэма. Для тех, кто не знает поясним: этот гол в хоккее проводится полевым игроком, который, находясь за воротами соперника, поднимает шайбу на крюке клюшки и далее не забрасывает, а просто заносит ее за линию ворот (элемент взят из одноименной игры – лакросс). Некоторые специалисты и болельщики называют такие шайбы «гол Гранлунда» в честь шайбы финского хоккеиста в ворота сборной России на чемпионате мира 2011 года.

Но вернемся к поединку. Окончательный итог встречи – 2:0 в нашу пользу – установил еще один игрок нашей национальной команды Аркадий Шестаков, в конце третьего периода поразивший пустые ворота «Салавата Юлаева» уже классическим броском. Стоит отметить и голкипера «барысов» словака Юлиуса Гудачека, который записал в свой актив «сухой» матч, отразив целых 26 бросков в створ ворот.

Главный тренер казахстанцев Андрей Скабелка прокомментировал победу:

– Тяжелый был матч. Играли против быстрой и сильной коман­ды. Знали, что «Салават» – лидер по первым периодам в КХЛ. Делали серьезный акцент, чтобы сдержать соперника. Удалось плотно сыграть в обороне и не дать много шансов при завершении. Наш вратарь сыграл надежно, а остальные игроки много блокировали. И, конечно же, удивил лакросс-гол Петухова. Егор не славится снайперскими качествами, где-то он скрывал это в себе, видимо.

Уже сегодня астанинцы сы­грают еще против одного лидера Востока – «Автомобилиста».