«Лактин АС» спасет сады Сельское хозяйство,Наука 29 октября 2026 г. 3:31 Бек Нигметов Казахстанские ученые нашли средство защиты от опасного врага яблоневых и других плодовых садов – бактериального ожога. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Ожог представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Erwinia amylovora. Этот древесный недуг способен за один-два сезона полностью уничтожить целый фруктовый сад, из-за чего он признан карантинным объектом во многих странах. По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, в рамках разработки противоинфекционного средства в трех южных областях на совокупной садовой площади 500 га проведены испытания отечественных биопрепаратов «Лактин АС» и «Плантарин АС». В Туркестанской области эффективность защиты плодовых деревьев достигла 90–92%, прибавка урожая превысила две тонны с одного гектара. В Алматинской области на восприимчивом к заболеванию сорте «алматинский апорт» эффективность составила примерно 84%. Урожай яблок увеличился на полторы-две тонны с каждого гектара сада. Согласно информации пресс-службы Минсельхоза, отдельные исследования на знаменитом сорте показали почти восьмикратное снижение показателей распространенности и развития бактериального ожога. Такой результат стал возможен после двукратного применения препаратов. В то же время разработчики рассматривают «Лактин АС» и «Плантарин АС» не как отдельную замену всем средствам защиты, а как элемент интегрированной системы, объединяющей биологические препараты и другие фитосанитарные мероприятия. Достигнутые результаты подтверждают перспективность казахстанских разработок для развития отечественных технологий биологической защиты растений, сохранения плодовых насаждений и повышения урожайности яблоневых садов. #сельское хозяйство #наука #Плантарин АС #Лактин АС