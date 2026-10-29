«Лактин АС» спасет сады

Ожог представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Erwinia amylovora. Этот древесный недуг способен за один-два сезона полностью уничтожить целый фруктовый сад, из-за чего он признан карантинным объектом во многих странах.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, в рамках разработки противоинфекционного средства в трех южных областях на совокупной садовой площади 500 га проведены испытания отечественных биопрепаратов «Лактин АС» и «Плантарин АС».

В Туркестанской области эффективность защиты плодовых деревьев достигла 90–92%, прибавка урожая превысила две тонны с одного гектара.

В Алматинской области на восприимчивом к заболеванию сорте «алматинский апорт» эффективность составила примерно 84%. Урожай яблок увеличился на полторы-две тонны с каждого гектара сада.

Согласно информации пресс-службы Минсельхоза, отдельные исследования на знаменитом сорте показали почти восьмикратное снижение показателей распространенности и развития бактериального ожога. Такой результат стал возможен после двукратного применения препаратов.

В то же время разработчики рассматривают «Лактин АС» и «Плантарин АС» не как отдельную замену всем средствам защиты, а как элемент интегри­рованной системы, объединяю­щей биологичес­кие препараты и другие фито­санитарные мероприятия. Достигнутые результаты подтверждают перспек­тивность казахстанских разработок для развития отечественных технологий био­логической защиты растений, сохранения плодовых насаждений и повышения урожайности яблоневых садов.