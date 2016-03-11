​Ламинат из хлопчатника

Мактааральское ТОО «Сапа Инвест Плюс» еще несколько лет ­назад наладило переработку стеблей хлопчатника, которые раньше просто выб­расывали за ненадобностью. Первым делом здесь освоили выпуск древесно-стружечных плит (ДСП). К слову, помогло в этом государство, ведь проект вошел в программу индустриально-инновационного развития.

Теперь, когда технологический процесс отлажен до мелочей, на предприятии пошли дальше, закупив и смонтировав оборудование по выпуску напольного покрытия. Три месяца ушло на наладку технологической линии и обучение специалистов, которых набирали из числа местных жителей. Сегодня в ассортименте цеха – до трех десятков разновидностей ламината, который пользуется хорошим спросом на рынке.

Следующий шаг – строительство цеха по выпуску мебели из ДСП собственного производства. Парты, столы, тумбочки, школьные доски и прочая мебель расходятся не только по всему Южному Казахстану, но и успешно поставляются в другие регионы страны. Но и на этом работники предприятия останавливаться не собираются, планируя расширить рынок сбыта и отправлять продукцию в соседний Узбекистан и даже Таджикистан.