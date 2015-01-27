Lancair покоряет небо

Предприятие, успешно освоившее ремонт авиационных двигателей, решило реализовать экспериментальный проект по строительству малых воздушных судов. По мнению конструкторов, они необходимы там, где между населенными пунктами очень большие расстояния. Есть в стране и труднодоступные регионы. Как рассказал генеральный директор ЗКМК Алиби Ахметжанов, это первый в Казахстане самолет с турбовинтовым двигателем, созданным из углеводородного материала. Мощность «первенца» составляет 700 лошадиных сил. Он может развивать скорость до 500 км в час, дальность его полета – до 2 тыс.км. Салон рассчитан на троих пассажиров. Как показали испытания, самолет надежен при эксплуатации и удобен в управлении. По словам руководителя предприятия, в ходе его строительства получен определенный опыт работы с новейшими наукоемкими технологиями. Показательный полет в аэропорту Уральска прошел успешно. Дальнейшая судьба нового самолета зависит от того, будут ли на него заказы.