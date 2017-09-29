Эта сфера давно причислена к искусству, потому что истинная ландшафтная красота не может быть создана без настоящего вкуса, творческого подхода, профессионализма и знания всех тонкостей дела. Второй год фестиваль проходит в Центральном парке Алматы под девизом «Ландшафтное дефиле». Здесь были представлены тематические сады, основой которых служат интересная идея или концепция – «Любимый дворик», «Городской цветник», «Карманный парк», «Японский сад», «Вода в саду». Три дня эта красота радовала всех, кто в это время оказался в парке и прикоснулся к гармонии растений, меняющих к лучшему окружающую среду.
– Отрадно, что еще во время монтажа стендов и садов представители городского акимата знакомились с ассортиментом питомников и работой ландшафтных дизайнеров. Уже есть договоренности о поездках в питомники для отбора качественного и стандартного посадочного материала. В этом мы видим огромную победу фестиваля, – говорит президент Ассоциации озеленителей Алматы Татьяна Антоненко.
По ее словам, немаловажным событием стал приезд коллег из России. Так, Антонина Орлова из питомника «Мир растений» Тольятти поделилась опытом по оформлению современных цветников. Сегодня в мире существует тренд по привлечению к городскому озеленению растений луговых сообществ. Оказывается, всевозможные злаки, неприхотливые многолетние луговые цветы могут прекрасно выглядеть в городе. Высаженные один раз, они растут, самосеются и существуют несколько лет, что является настоящим спасением в городских условиях.
Татьяна Антоненко обратила внимание и на тенденцию, которая недавно появилась в Алматы. С демонтажом заборов стали востребованы кустарники для живой изгороди.
– Все просят бирючину. Но мы показали огромный ассортимент кустарников, которые красиво цветут, неприхотливы и лучше, чем бирючина, выносят наши условия, а также множество растений и деревьев, применимых для города. Наши самые загазованные зоны находятся вдоль дорог, где продолжают высаживать сосну, которая вообще не может существовать в таких условиях. Туя – очень капризное растение, требующее много влаги и пристального ухода, – разъяснила президент фестиваля.
К сожалению, надо признать, что большинство туй, высаженных в городе, стоят сухими и погибшими. На фестивале приходишь к выводу, что времена, когда озеленением и благоустройством занимались безликие подрядные организации, должны уйти в прошлое, а на их смену прийти специалисты.
– Частные питомники не могут вырастить на свой страх и риск огромное количество посадочного материала. Поэтому настало время фьючерсных контрактов как в сельском хозяйстве, то есть на будущую поставку растений для города, – озвучивает свое предложение Татьяна Антоненко.
Это мнение совпадает с планами акимата. По словам руководителя управления природных ресурсов и природопользования Алматы Асета Масабаева, они готовы к сотрудничеству с профессиональным сообществом озеленителей, в котором видят своего долгосрочного партнера.
– Эти люди всей душой болеют за свой город. Среди них есть те, кто застал период, когда Алматы был настоящим городом-садом. Они продолжают лучшие традиции, используют опыт стран Юго-Восточной Азии и Европы. Мы готовы внедрять их наработки в ландшафтном дизайне, по оформлению магистральных улиц, развязок, прогулочных зон, общественных территорий, газонов, скверов, – отметил Асет Масабаев. – Международная тенденция такова, что все мегаполисы, пережив этап нашествия автомобилей, акцентировали внимание на пешеходные зоны. Наша концепция, которая будет применяться со следующего года, предполагает план действий на ближайшую перспективу: где развивать цветочное озеленение, где сажать деревья, где выкладывать дерн… В рамках государственно-частного партнерства с компаниями будут заключаться долгосрочные контракты на 3, 5, 6 лет. Они смогут планировать свою работу, отвечать за результаты. Мы будем отходить от прежних стандартов и предоставлять больше свободы и времени для творческого поиска.
Именно такие пожелания высказывали руководители многих компаний, с которыми удалось побеседовать на фестивале. Директор ТОО «Грин Ланд» Гульзада Калдыбаева знаменита и уважаема среди своих коллег тем, что взялась за очень трудоемкую и кропотливую работу по восстановлению цветочного ковра на входной группе Центрального парка, который был визитной карточкой Алматы, ее достоянием и гордостью.
– В 2012 году при поддержке акимата мы восстановили знаменитый цветочный ковер в парадной части парка. С каждым годом растут объемы работ, значит, городские власти понимают, что эти ковры украшают Алматы. Если в 2012-м было всего 500 квадратных метров цветочного ковра, сегодня уже 10 тысяч, – сообщила Гульшат Калдыбаева. – Учу молодое поколение и горжусь тем, что мои ученики уже лучше меня справляются с работой.
Ковровые цветники есть во многих городах мира. Казахстан – азиатская страна, и мы должны показывать свой колорит. Сегодня забытый на время национальный казахский орнамент возвращается на наши клумбы. Агроном по образованию, Гульшат Калдыбаева создала свою компанию в 2000 году, и с тех пор ею облагорожены сотни территорий в городе. Ее ученики представили на фестивале сад, сделанный собственными руками. Как признались ребята, их работа приносит им истинное удовольствие и удовлетворение.
Профессионалы настолько увлечены своим делом, что готовы часами рассказывать о любимых растениях, которых пестуют, как своих детей, приспосабливая к нашим условиям. Идей у мастеров по городскому озеленению много, и каждый мечтает внести свою лепту в благоустройство не только Алматы. И они настоятельно рекомендуют компаниям, территорией которых они занимались, взять в штат садовника, а не охранника и не дворника в роли садовника. Ведь растения, как и люди, болеют, им необходима своевременная подкормка, обработка. Надо сказать, что гордостью Ассоциации озеленителей являются курсы «Королевский садовник», где готовят профессиональных садовников, дают знания по ландшафтному дизайну, хорошо преподают агротехнику растений.
Генеральный директор компании Green Servise Наталья Никулина более 15 лет работает в Алматы и Алматинской области. Ассортимент их питомников составляет более 500 видов растений. В текущем году специально вырастили 80 видов кустарников для живой изгороди, отобрали 19 пород лиственных деревьев, 30 видов кустарников, пригодных для придорожных полос, парков, газонов и требующих минимального ухода в городских условиях. Люди, бесконечно влюбленные в свое дело и облагородившие не один гектар земли, готовы и дальше преображать родной край.