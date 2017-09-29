Эта сфера давно причислена к искусству, потому что истинная ландшафтная красота не может быть создана без настоящего вкуса, творческого подхода, профессионализма и знания всех тонкостей дела. Второй год фес­тиваль проходит в Центральном парке Алматы под девизом «Ландшафтное дефиле». Здесь были представлены тематические сады, основой которых служат интересная идея или концепция – «Любимый дворик», «Городской цветник», «Карманный парк», «Японский сад», «Вода в саду». Три дня эта красота радовала всех, кто в это время оказался в парке и прикоснулся к гармонии растений, меняющих к лучшему окружающую среду.

– Отрадно, что еще во время монтажа стендов и садов представители городского акимата знакомились с ассортиментом питомников и работой ландшафт­ных дизайнеров. Уже есть договоренности о поездках в питомники для отбора качественного и стандартного посадочного материала. В этом мы видим огромную победу фестиваля, – говорит президент Ассоциации озеленителей Алматы Татьяна Антоненко.

По ее словам, немаловажным событием стал приезд коллег из России. Так, Антонина Орлова из питомника «Мир растений» Тольятти поделилась опытом по оформ­лению современных цветников. Сегодня в мире существует тренд по привлечению к городскому озеленению растений луговых сообществ. Оказывается, всевозможные злаки, неприхотливые многолетние луговые цветы могут прекрасно выглядеть в городе. Высаженные один раз, они растут, самосеются и существуют несколько лет, что является настоящим спасением в городских условиях.

Татьяна Антоненко обратила внимание и на тенденцию, которая недавно появилась в Алматы. С демонтажом заборов стали вос­требованы кустарники для живой изгороди.

– Все просят бирючину. Но мы показали огромный ассортимент кустарников, которые красиво цветут, неприхотливы и лучше, чем бирючина, выносят наши условия, а также множество рас­тений и деревьев, применимых для города. Наши самые загазованные зоны находятся вдоль дорог, где продолжают высаживать сосну, которая вообще не может существовать в таких условиях. Туя – очень капризное растение, требующее много влаги и пристального ухода, – разъяснила президент фестиваля.

К сожалению, надо признать, что большинство туй, высаженных в городе, стоят сухими и погибшими. На фестивале приходишь к выводу, что времена, когда озеленением и благоустройством занимались безликие подрядные организации, должны уйти в прошлое, а на их смену прийти специалисты.

– Частные питомники не могут вырастить на свой страх и риск огромное количество посадочного материала. Поэтому настало время фьючерсных контрактов как в сельском хозяйстве, то есть на будущую поставку растений для города, – озвучивает свое предложение Татьяна Антоненко.

Это мнение совпадает с планами акимата. По словам руководителя управления природных ресурсов и природопользования Алматы Асета Масабаева, они готовы к сотрудничеству с профессиональным сообществом озеленителей, в котором видят своего долго­срочного партнера.

– Эти люди всей душой болеют за свой город. Среди них есть те, кто застал период, когда Алматы был настоящим городом-садом. Они продолжают лучшие традиции, используют опыт стран Юго-Восточной Азии и Европы. Мы готовы внедрять их наработки в ландшафтном дизайне, по оформлению магистральных улиц, развязок, прогулочных зон, общественных территорий, газонов, скверов, – отметил Асет Масабаев. – Международная тенденция такова, что все мегаполисы, пережив этап нашествия автомобилей, акцентировали внимание на пешеходные зоны. Наша концепция, которая будет применяться со следующего года, предполагает план действий на ближайшую перспективу: где развивать цветочное озеленение, где сажать деревья, где выкладывать дерн… В рамках государственно-частного партнерства с компания­ми будут заключаться долгосрочные контракты на 3, 5, 6 лет. Они смогут планировать свою работу, отвечать за результаты. Мы будем отходить от прежних стандартов и предоставлять больше свободы и времени для творческого поиска.

Именно такие пожелания высказывали руководители многих компаний, с которыми удалось побеседовать на фестивале. Директор ТОО «Грин Ланд» Гульзада Калдыбаева знаменита и уважае­ма среди своих коллег тем, что взялась за очень трудоемкую и кропотливую работу по восстановлению цветочного ковра на входной группе Центрального парка, который был визитной карточкой Алматы, ее достоянием и гордостью.

– В 2012 году при поддержке акимата мы восстановили знаменитый цветочный ковер в парадной части парка. С каждым годом растут объемы работ, значит, городские власти понимают, что эти ковры украшают Алматы. Если в 2012-м было всего 500 квадратных метров цветочного ковра, сегодня уже 10 тысяч, – сообщила Гульшат Калдыбаева. – Учу молодое поколение и горжусь тем, что мои ученики уже лучше меня справляются с работой.

Ковровые цветники есть во многих городах мира. Казахстан – азиатская страна, и мы должны показывать свой колорит. Сегодня забытый на время национальный казахский орнамент возвращается на наши клумбы. Агроном по образованию, Гульшат Калдыбаева создала свою компанию в 2000 году, и с тех пор ею облагорожены сотни территорий в городе. Ее ученики представили на фестивале сад, сделанный собственными руками. Как признались ребята, их работа приносит им истинное удовольствие и удовлетворение.

Профессионалы настолько увлечены своим делом, что готовы часами рассказывать о любимых растениях, которых пестуют, как своих детей, приспосабливая к нашим условиям. Идей у мастеров по городскому озеленению много, и каждый мечтает внести свою лепту в благоустройство не только Алматы. И они настоятельно рекомендуют компаниям, территорией которых они занимались, взять в штат садовника, а не охранника и не дворника в роли садовника. Ведь растения, как и люди, болеют, им необходима свое­временная подкормка, обработка. Надо сказать, что гордостью Ассоциации озеленителей являются курсы «Королевский садовник», где готовят профессио­нальных садовников, дают знания по ланд­шафтному дизайну, хорошо преподают агротехнику растений.

Генеральный директор компании Green Servise Наталья Никулина более 15 лет работает в Алматы и Алматинской области. Ассортимент их питомников составляет более 500 видов растений. В текущем году специально вырастили 80 видов кустарников для живой изгороди, отобрали 19 пород лиственных деревьев, 30 видов кустарников, пригодных для придорожных полос, парков, газонов и требующих минимального ухода в городских условиях. Люди, бесконечно влюбленные в свое дело и облагородившие не один гектар земли, готовы и дальше преображать родной край.