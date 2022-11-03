​​​​​​​Лапароскопия «пришла» в село

Алматинские врачи провели мастер-класс для коллег из районной больницы.

В День открытых дверей в Коксуской центральной район­ной больнице высокопрофессиональную медицинскую помощь получили более 300 жителей региона, в том числе города Талдыкоргана. Одни уточнили диагноз, развеяв сомнения, другие – проконсультировались по поводу лечения, третьи – получили направление для дальнейшей медицинской помощи в Алматы.

Одной из первых на прием к кардиологу пришла жительница села Балпык би 58-летняя Галина Гуторова.

– О том, что к нам приезжают алматинские врачи, сообщила участковая медсестра и посоветовала записаться на прием. Сейчас вот только вышла от врача. Он посмотрел мои анализы, проконсультировал, написал назначение и все разъяснил. Спасибо большое! Такие мероприятия особенно важны, ведь не у каждого человека есть финансовая возможность поехать в Алматы, – считает Галина Гуторова.

Пока одни специалисты Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова проводили прием, хирурги приступили к операции по удалению камней из желчного пузыря.

– Мы прооперируем двух пациентов методом лапароскопии с применением лазера. На первый взгляд, кажется, что это легкие операции, но у каждого человека есть особенности с анатомической стороны, степени поражения желчного протока, надо учитывать многие другие факторы. В операциях будут участвовать и местные хирурги. Они достаточно квалифицированные специалисты и провели уже более сорока таких операций. Но наши советы и опыт не будут лишними, помогут им в дальнейшей работе, в особо тяжелых случаях, – говорил Максат Досханов, заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени ННЦХ, врач-хирург высшей категории. – Мы впервые проводим День открытых дверей в Коксуском районе области Жетысу. В прошлом году посетили Уйгурский район, где приняли и осмотрели более 250 пациентов. Выезды в другие регионы и оказание квалифицированной медицинской помощи – наша постоянная практика, ее продолжим и в будущем.

Главный врач Коксуской центральной районной больницы Жаннур Сырымов подчеркнул, что Дни открытых дверей стали одним из важнейших направлений для выполнения поручений Главы государства в части повышения качества медицинской помощи в сельской местности. Люди доверяют докторам самое главное – свое здоровье. Где бы ни жил человек, он должен получить всю необходимую медицинскую помощь.

По его словам, в районной больнице работает достаточно грамотный медицинский персонал, имеется современная аппаратура. Но время не стоит на месте, постоянно появляются новые методы работы, особенно в хирургии, поэтому мастер-класс с участием врачей из ведущего медицинского центра Алматы важен не только для пациентов, но и районных специалистов.

В больницу пригласили и нефролога из Алматы в связи с увеличением числа пациентов, находящихся на диализе. Сегодня их в районе уже более двадцати человек. В Национальном центре есть отделение трансплантации почек, возможно, кто-то из них сможет получить направление туда. Стало больше больных и с циррозом печени, гепатитом С, поэтому гепатолог из Алматы поделился с коллегами опытом лечения таких пациентов.

Отметим, что в самой Коксуской районной больнице сегодня трудятся более семидесяти врачей, из них 15 с высшей категорией. Еще 17 молодых докторов пополнили в этом году трудовой коллектив. Для оказания более качественной медицинской помощи больница приобрела только за последние годы цифровой рентген-аппарат, видеоэндоскоп, кардиотопограф плода, инкубатор для новорожденных, цифровой маммограф и другую современную аппаратуру.

Для повышения качества оказываемых медицинских услуг в регионе строятся также новые медицинские объекты. Устаревшие медицинские пункты заменяют современными блочно-модульными зданиями.

Сейчас в районе работают 10 медицинских пунктов, 9 врачебных амбулаторий и ФАПов. В текущем году ввели в экс­плуатацию новый медпункт, до конца года заработают еще два. А до 2025 года планируется построить восемь блочно-модульных медицинских пунктов в селах с численностью населения не более 500 человек. Готовится проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта медицинских учреждений в селах Мукры и Тамшыбай.