Свежий выпуск

​​​​​​​Лапароскопия «пришла» в село

Жанар Мыктыбаева, область Жетысу

Алматинские врачи провели мастер-класс для коллег из районной больницы.

В День открытых дверей в Коксуской центральной район­ной больнице высокопрофессиональную медицинскую помощь получили более 300 жителей региона, в том числе города Талдыкоргана. Одни уточнили диагноз, развеяв сомнения, другие – проконсультировались по поводу лечения, третьи – получили направление для дальнейшей медицинской помощи в Алматы.

Одной из первых на прием к кардиологу пришла жительница села Балпык би 58-летняя Галина Гуторова.

– О том, что к нам приезжают алматинские врачи, сообщила участковая медсестра и посоветовала записаться на прием. Сейчас вот только вышла от врача. Он посмотрел мои анализы, проконсультировал, написал назначение и все разъяснил. Спасибо большое! Такие мероприятия особенно важны, ведь не у каждого человека есть финансовая возможность поехать в Алматы, – считает Галина Гуторова.

Пока одни специалисты Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова проводили прием, хирурги приступили к операции по удалению камней из желчного пузыря.

– Мы прооперируем двух пациентов методом лапароскопии с применением лазера. На первый взгляд, кажется, что это легкие операции, но у каждого человека есть особенности с анатомической стороны, степени поражения желчного протока, надо учитывать многие другие факторы. В операциях будут участвовать и местные хирурги. Они достаточно квалифицированные специалисты и провели уже более сорока таких операций. Но наши советы и опыт не будут лишними, помогут им в дальнейшей работе, в особо тяжелых случаях, – говорил Максат Досханов, заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени ННЦХ, врач-хирург высшей категории. – Мы впервые проводим День открытых дверей в Коксуском районе области Жетысу. В прошлом году посетили Уйгурский район, где приняли и осмотрели более 250 пациентов. Выезды в другие регионы и оказание квалифицированной медицинской помощи – наша постоянная практика, ее продолжим и в будущем.

Главный врач Коксуской центральной районной больницы Жаннур Сырымов подчеркнул, что Дни открытых дверей стали одним из важнейших направлений для выполнения поручений Главы государства в части повышения качества медицинской помощи в сельской местности. Люди доверяют докторам самое главное – свое здоровье. Где бы ни жил человек, он должен получить всю необходимую медицинскую помощь.

По его словам, в районной больнице работает достаточно грамотный медицинский персонал, имеется современная аппаратура. Но время не стоит на месте, постоянно появляются новые методы работы, особенно в хирургии, поэтому мастер-класс с участием врачей из ведущего медицинского центра Алматы важен не только для пациентов, но и районных специалистов.

В больницу пригласили и нефролога из Алматы в связи с увеличением числа пациентов, находящихся на диализе. Сегодня их в районе уже более двадцати человек. В Национальном центре есть отделение трансплантации почек, возможно, кто-то из них сможет получить направление туда. Стало больше больных и с циррозом печени, гепатитом С, поэтому гепатолог из Алматы поделился с коллегами опытом лечения таких пациентов.

Отметим, что в самой Коксуской районной больнице сегодня трудятся более семидесяти врачей, из них 15 с высшей категорией. Еще 17 молодых докторов пополнили в этом году трудовой коллектив. Для оказания более качественной медицинской помощи больница приобрела только за последние годы цифровой рентген-аппарат, видеоэндоскоп, кардиотопограф плода, инкубатор для новорожденных, цифровой маммограф и другую современную аппаратуру.

Для повышения качества оказываемых медицинских услуг в регионе строятся также новые медицинские объекты. Устаревшие медицинские пункты заменяют современными блочно-модульными зданиями.

Сейчас в районе работают 10 медицинских пунктов, 9 врачебных амбулаторий и ФАПов. В текущем году ввели в экс­плуатацию новый медпункт, до конца года заработают еще два. А до 2025 года планируется построить восемь блочно-модульных медицинских пунктов в селах с численностью населения не более 500 человек. Готовится проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта медицинских учреждений в селах Мукры и Тамшыбай.

Популярное

Все
В Северо-Казахстанской области есть герои, способные взыскивать алименты даже с мертвых…
Ситуация в сфере кредитования населения в Казахстане является достаточно напряженной
Приостановленная из-за коронавирусных ограничений работа судов присяжных возобновится вновь
174 интернет-мошенничества совершено в области Улытау с начала этого года
Лидерство с женским лицом
Распространители «синтетики» зачастую уходят от ответственности из-за того, что у стражей порядка нет возможности быстро сделать экспертизу.
«Начинающий писатель будто корабль без руля и ветрил»
Пили. Пьем! И пить будем?
В обмен на обязательства
Мы – одна команда
300 млн долларов вложил Сатыбалдыулы в иностранные ценные бумаги – Антикор
Коллизии в усыновлении
Путешествие в мир Жубановых
Одиночество поэта
«Музыка» хлебного поля
Хорошо там, где нас нет?
Когда коза – не дереза
Воспоминания об Абае
Вспоминая большого мастера
В поисках истины
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Избранница Иманбека из родного Аксу
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Центральной Азии и Европе нужно строить мосты, а не стены – Токаев
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
12-летний мальчик угнал Toyota Camry в Уральске
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Свежий выпуск
Доверяй, но «BAQYLA»: вести из регионов
Свежий выпуск
Евразия на пути к новому геополитическому и социально-эконо…
Свежий выпуск
«Показатель Эйнштейна»
Свежий выпуск
Сад или застройка?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]