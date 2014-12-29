Ласковых рук тепло Наталья РЫЖКОВА, Караганда

В самой крупной в городе поликлинике № 3 за год появились на свет более 1 300 детей. Это на 8% выше прошлогоднего показателя рождаемости. Такой факт радует, он говорит об экономическом благополучии в обществе. А еще благодаря профессиональной работе всего коллектива медучреждение не имеет случаев младенческой и материнской смертности.

Врачи и медсестры с гордос­тью говорят о том, что к их поликлинике прикреплены 22 многодетные семьи, что успешно действует актуальная по значимости школа семейных отношений, которую создали весной нынешнего года. Ее задача, по словам директора учреждения Сании Буранкуловой, возродить интерес молодежи к семейным ценнос­тям, повысить грамотность молодых родителей, укрепить институт семьи. Свыше сот­ни полезных консультаций и уроков-тренингов получила тысяча родителей.

На днях в школе семейных отношений медики чествовали самых маленьких пациентов, достигших 40 дней от роду. Центром события стал обряд «қырықынан шығару», что в переводе означает «вывести из сорока дней». Именно за такой срок, считается в народе, новорожденный приспособился к окружающей среде. Организаторы соблюли все положенные манипуляции. Бабушки обливали малыша соленой водичкой в сорок ложек, клали в воду серебряные монетки, стригли ноготки. Родные не забыли поб­лагодарить врачей, акушерок, сестер.

В празднике, кроме 10 молодых мам с младенцами, приняли участие и многодетные матери, обладательницы знака «Кумiс алка». Они олицетворяли своим присутствием культ семьи. Традиции и обычаи должны передаваться из поколения в поколение, отметила, поблагодарив коллектив за хорошую работу, первый заместитель председателя КОФ партии «Нур Отан» Кадиша Оспанова. Ее поддержала заместитель директора областного центра ЗОЖ Аза Галаева: семейные ценности должны прививаться родителями.

Зачастую на помощь молодым парам приходят лишь школы семейных отношений. И хорошо, что они есть. Но, чтобы не утрачивалась связь между поколениями, родителям нужно общаться со своими детьми, жить ими. Дети впитают в себя вложенные любовь и добро и ответят тем же в своих семьях. Тогда мы закроем темы детских домов, интернатов, домов престарелых. Так размышляли участники прекрасного события.



