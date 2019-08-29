Лассина Зербо отметил роль Нурсултана Назарбаева в укреплении глобальной безопасности
Нурсултан Назарбаев встретился с Исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
Елбасы поздравил Лассина Зербо с полученной премией за вклад в построение мира без ядерного оружия.
"Мы держим тесную связь с Вашей организацией и поддерживаем Вас по всем направлениям ее деятельности. Вы проводите очень важную работу. И я надеюсь, что мы продолжим совместную деятельность во благо всего человечества", – сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь, Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ отметил важную роль Елбасы в деле укрепления глобальной безопасности.
"Наверное, нет другого лидера в мире, который мог бы олицетворять цели нашей работы по построению мира, свободного от ядерного оружия и запрещению ядерных испытаний. Я намерен продолжить наследие, которое Вы заложили. Все, что Вы сделали – это пример для всего развивающегося мира", – сказал Лассина Зербо.