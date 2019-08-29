Политика
Лассина Зербо отметил роль Нурсултана Назарбаева в укреплении глобальной безопасности
Нурсултан Назарбаев встретился с Исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.    

Елбасы поздравил Лассина Зербо с полученной премией за вклад в построение мира без ядерного оружия.

"Мы держим тесную связь с Вашей организацией и поддерживаем Вас по всем направлениям ее деятельности. Вы проводите очень важную работу. И я надеюсь, что мы продолжим совместную деятельность во благо всего человечества", – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ отметил важную роль Елбасы в деле укрепления глобальной безопасности.

"Наверное, нет другого лидера в мире, который мог бы олицетворять цели нашей работы по построению мира, свободного от ядерного оружия и запрещению ядерных испытаний. Я намерен продолжить наследие, которое Вы заложили. Все, что Вы сделали – это пример для всего развивающегося мира", – сказал Лассина Зербо.

Популярное

Все
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Воины-казахи в боях за освобождение Ленинграда
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
Из чего сделаны алматинцы
Интересные находки «Прииртышья»
В сентябре у дачников полно хлопот: собирают овощи и фрукты, солят помидоры и огурцы, варят лечо, сушат зелень и готовятся к весне
История в 3D-формате
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Быть верными принципам демократии
Открытость, ответственность, инклюзивность
О бизнесменах замолвите слово
По современным стандартам
Старт нового электорального цикла
Не конфликтовать, а развиваться
Логика конституционной реформы
Казахстан: с достоинством по жизни
Машиностроение: приоритет – казахстанскому
Вниз по течению
В зоне особого внимания
«Сарыарка» захватывает лидерство
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Любовь к языку как путеводитель
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Парламент РК принял поправки о 7-летнем сроке президентства и переименовании столицы
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
Переименование столицы: нужно ли будет менять документы астанчанам
Закон Республики Казахстан
Около 11,5 млн заработали казахстанцы на недобросовестных предпринимателях
В Китае сгорел 200-метровый небоскрёб крупнейшего оператора связи China Telecom
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября

Читайте также

Политика , Кадровые назначения
В Министерстве торговли и интеграции РК – новое назначение
Политика
Мухит Азирбаев освобожден от должности замакима Алматы
Политика
Отличительную особенность нынешних президентских выборов на…
Политика
Семь раз отмерь, один раз отрежь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]