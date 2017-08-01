​Лацио, grazie!

Открывшись выступлениями научных экспертов региона на форуме Future Energy Forum в павильоне Италии, она продолжилась обсуждением устойчивого развития в строительстве, организованным архитекторами Рима.

Знакомство с Лацио – это не только технологические достижения, но и культурные. В национальном павильоне на ЭКСПО­ были представлены города искусств этой местности, природные оази­сы, археологические парки и сотни километров береговой линии с видом на Тирренское море.

По словам Анджело Тучильо, главы Итальянского национального агентства по энергетике и устойчивому экономическому развитию, Лацио играет важнейшую роль в высокотехнологичных исследованиях благодаря развитой сети университетов и исследовательских центров.

Помимо «серьезной» части, у недели была и часть «веселая» – концерт «Сальтарелло любви». Народные итальянские песни, а также произведения современных композиторов, следующих традициям фольклорной музыки, прозвучали в исполнении оркестра под управлением Амброджо Спараньи. Не менее зажигательным было и «Путешествие в Италию» на площади у монумента «Байтерек», где итальянские музыканты выступили с хором столичной филармонии.

Нашлось время у гостей из солнечной страны и для посещения Национальной академической библиотеки. Здесь состоялась презентация книги «Регион Лацио и зеленая экономика на «Экспо Астана 2017» об инновационных технологиях, которые будут интересны и для Казахстана.

Издание можно воспринимать и как своеобразный справочник о компаниях региона, занимающихся «зеленой» экономикой, а также исследованиями и инновациями по возобновляемым источникам энергии, что неудивительно. Ведь Лацио – один из важнейших регионов Европы, имеющий высокотехнологичные исследовательские центры. И первоочередные усилия в этой сфере направлены на разработку действенных мер по защите окружающей среды, природного и культурного наследия.

В книге, изданной на итальянском, английском и русском языках, анализируются также экономические и геополитические аспекты, касающиеся Казахстана и Центральной Азии.

Расположенная в центральной части Италии, Лацио знаменита не только сокровищами вечного Рима – одного из древнейших городов на земле. Здесь ведется целенаправленная работа по сбережению первозданности и охране флоры и фауны.