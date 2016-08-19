​Латвийский интерес

На территории региона находится одно из крупных в Казахстане предприятий с участием латышских инвесторов – ТОО «LAMERC AGRO». С 2008 года компания работает в Карабалыкском и Алтынсаринском районах, выращивает зерновые, масличные и бобовые культуры. Объем инвестиций за это время составил более 37 млн долларов. Компания насчитывает 250 сотрудников.

«Мы готовы рассмотреть предложения в сфере переработки сельхозпродукции – прежде всего, молока и мяса птицы. Наша область также является машиностроительной. Нам необходимо наладить выпуск малогабаритной сельхозтехники. И нам интересен опыт Латвии в этом направлении», – обозначил приоритеты сотрудничества Архимед Мухамбетов.

Со стороны посольства Латвии поступило предложение обменяться визитами бизнес-делегаций для выработки и рассмотрения конкретных предложений по сотрудничеству. Визитеры посетили ТОО «LAMERC AGRO», а также кондитерское АО «Баян Сулу», молокоперерабатывающее ТОО «Лидер-2010», АО «ССГПО».