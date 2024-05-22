Лауреат Нобелевской премии предложил создать безуглеродный город

Общество
3
Асет Калымов

Проектируемый в Алматинской области технополис Алатау может стать экогородом, использующим альтернативные источники энергии.

фото автора

Такую идею в ходе встречи с руководством региона озвучил видный ученый, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, прибывший в нашу страну с рабочей поездкой.

Рае Квон Чунг – один из ярких сторонников концепции «зеленого роста», основанной на принципе сохранения экологического баланса в интересах будущих поколений. Эксперт выступает за переход к экономике с упором на энергосберегающие технологии, что позволит предотвратить угрозы климатических катастроф на планете.

Напомним, в состав нового города Алатау, образованного Указом Главы государства в январе текущего года, уже вошли 12 сел, расположенных вдоль Капшагайской автотрассы.

По данным разработчиков генплана, на начальном этапе население Алатау составило без малого 53 тыс. человек. Прогнозируется, что к 2050 году этот показатель вырастет до 2 млн жителей.

В перспективе территория создаваемой агломерации расширится до 88 тыс. га. Согласно проекту, это будут четыре инновационных района, расположенных между Алматы и Конаевым. Так, Green District станет центром развлечений и туризма, Growing District – промышленной базой и транспортно-логистическим узлом. На площадке Golden District построят Академгородок, а Gate District будет выполнять функ­цию международного финансового и бизнес-центров.

По данным местных властей, предполагается масштабное строительство жилья, производственных и социальных объектов. Будут созданы сотни тысяч рабочих мест, ежегодный поток туристов в Алатау составит около 4 млн человек.

Главная цель проекта по созданию большого города-спутника – «разгрузить» перенаселенный Алматы, задыхающийся сегодня от дорожных пробок, множества высотных ЖК-«человейников», обострившихся экологических и коммунальных проблем.

В ходе встречи Рае Квон Чунг, являющийся советником председателя Группы лидеров и экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генеральном секретаре ООН, предложил развивать в Алатау систему экологического общественного транспорта, что позволит уменьшить объем выбросов выхлопных газов в атмосферу. Количество курсирующих в городе автомашин, по мнению эксперта, необходимо минимизировать.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность создания здесь завода по переработке бытовых отходов с полным производственным циклом.

– Если вы будете строить безуглеродный город, Алатау станет узнавае­мым и популярным в международном масштабе, – отметил гость. – Я готов помочь вам привлечь к этому делу инвесторов. Сейчас в мире очень вырос интерес к строительству городов с использованием возобновляемых источников энергии.

В завершение встречи ученый презентовал свой проект «Зеленый хлопок», который уже осуществляется в Шымкенте. Ключевая идея – выращивание органического материала, не требующего большого количества влаги.

Для справки:

В Алматинской области действуют семь ГЭС, девять ветряных и шесть солнечных электростанций. Их суммарная мощность составляет 325 МВт, что покрывает более половины потребности региона в электроэнергии.

В планах – до 2026 года ввести в строй еще 18 возобновляемых источников энергии общей мощностью 1 381 МВт. Ожидается, что инвестиции в эти проекты превысят 900 млрд тенге, будет создано 800 рабочих мест. В результате доля альтернативной энергетики в энергобалансе области вырастет до 90%.

#экогород #безуглеродный город #Рае Квон Чунг #Зеленый хлопок

Популярное

Все
Ждут ребятишек чудесные дни
От определения азимута к исследованиям
Тарантино стал примером для... полиции
На месте несанкционированной парковки появился сквер
В селе Тургень до сих пор не ликвидирована свалка, закрытия которой местные жители требуют уже несколько лет
Овощеводство на грани банкротства
Вода ушла, начались восстановительные работы
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Ни проехать, ни пройти
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Штурмовики идут в бой с пехотой
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Вода ушла, начались восстановительные работы
Овощеводство на грани банкротства
В селе Тургень до сих пор не ликвидирована свалка, закрытия…
На месте несанкционированной парковки появился сквер

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]