Лауреат Нобелевской премии предложил создать безуглеродный город

Такую идею в ходе встречи с руководством региона озвучил видный ученый, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, прибывший в нашу страну с рабочей поездкой.

Рае Квон Чунг – один из ярких сторонников концепции «зеленого роста», основанной на принципе сохранения экологического баланса в интересах будущих поколений. Эксперт выступает за переход к экономике с упором на энергосберегающие технологии, что позволит предотвратить угрозы климатических катастроф на планете.

Напомним, в состав нового города Алатау, образованного Указом Главы государства в январе текущего года, уже вошли 12 сел, расположенных вдоль Капшагайской автотрассы.

По данным разработчиков генплана, на начальном этапе население Алатау составило без малого 53 тыс. человек. Прогнозируется, что к 2050 году этот показатель вырастет до 2 млн жителей.

В перспективе территория создаваемой агломерации расширится до 88 тыс. га. Согласно проекту, это будут четыре инновационных района, расположенных между Алматы и Конаевым. Так, Green District станет центром развлечений и туризма, Growing District – промышленной базой и транспортно-логистическим узлом. На площадке Golden District построят Академгородок, а Gate District будет выполнять функ­цию международного финансового и бизнес-центров.

По данным местных властей, предполагается масштабное строительство жилья, производственных и социальных объектов. Будут созданы сотни тысяч рабочих мест, ежегодный поток туристов в Алатау составит около 4 млн человек.

Главная цель проекта по созданию большого города-спутника – «разгрузить» перенаселенный Алматы, задыхающийся сегодня от дорожных пробок, множества высотных ЖК-«человейников», обострившихся экологических и коммунальных проблем.

В ходе встречи Рае Квон Чунг, являющийся советником председателя Группы лидеров и экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генеральном секретаре ООН, предложил развивать в Алатау систему экологического общественного транспорта, что позволит уменьшить объем выбросов выхлопных газов в атмосферу. Количество курсирующих в городе автомашин, по мнению эксперта, необходимо минимизировать.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность создания здесь завода по переработке бытовых отходов с полным производственным циклом.

– Если вы будете строить безуглеродный город, Алатау станет узнавае­мым и популярным в международном масштабе, – отметил гость. – Я готов помочь вам привлечь к этому делу инвесторов. Сейчас в мире очень вырос интерес к строительству городов с использованием возобновляемых источников энергии.

В завершение встречи ученый презентовал свой проект «Зеленый хлопок», который уже осуществляется в Шымкенте. Ключевая идея – выращивание органического материала, не требующего большого количества влаги.