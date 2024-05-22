Лауреат Нобелевской премии предложил создать безуглеродный город Общество 22 мая 2024 г. 6:10 3 Асет Калымов Проектируемый в Алматинской области технополис Алатау может стать экогородом, использующим альтернативные источники энергии. фото автора Такую идею в ходе встречи с руководством региона озвучил видный ученый, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, прибывший в нашу страну с рабочей поездкой. Рае Квон Чунг – один из ярких сторонников концепции «зеленого роста», основанной на принципе сохранения экологического баланса в интересах будущих поколений. Эксперт выступает за переход к экономике с упором на энергосберегающие технологии, что позволит предотвратить угрозы климатических катастроф на планете. Напомним, в состав нового города Алатау, образованного Указом Главы государства в январе текущего года, уже вошли 12 сел, расположенных вдоль Капшагайской автотрассы. По данным разработчиков генплана, на начальном этапе население Алатау составило без малого 53 тыс. человек. Прогнозируется, что к 2050 году этот показатель вырастет до 2 млн жителей. В перспективе территория создаваемой агломерации расширится до 88 тыс. га. Согласно проекту, это будут четыре инновационных района, расположенных между Алматы и Конаевым. Так, Green District станет центром развлечений и туризма, Growing District – промышленной базой и транспортно-логистическим узлом. На площадке Golden District построят Академгородок, а Gate District будет выполнять функцию международного финансового и бизнес-центров. По данным местных властей, предполагается масштабное строительство жилья, производственных и социальных объектов. Будут созданы сотни тысяч рабочих мест, ежегодный поток туристов в Алатау составит около 4 млн человек. Главная цель проекта по созданию большого города-спутника – «разгрузить» перенаселенный Алматы, задыхающийся сегодня от дорожных пробок, множества высотных ЖК-«человейников», обострившихся экологических и коммунальных проблем. В ходе встречи Рае Квон Чунг, являющийся советником председателя Группы лидеров и экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генеральном секретаре ООН, предложил развивать в Алатау систему экологического общественного транспорта, что позволит уменьшить объем выбросов выхлопных газов в атмосферу. Количество курсирующих в городе автомашин, по мнению эксперта, необходимо минимизировать. Кроме того, эксперт подчеркнул важность создания здесь завода по переработке бытовых отходов с полным производственным циклом. – Если вы будете строить безуглеродный город, Алатау станет узнаваемым и популярным в международном масштабе, – отметил гость. – Я готов помочь вам привлечь к этому делу инвесторов. Сейчас в мире очень вырос интерес к строительству городов с использованием возобновляемых источников энергии. В завершение встречи ученый презентовал свой проект «Зеленый хлопок», который уже осуществляется в Шымкенте. Ключевая идея – выращивание органического материала, не требующего большого количества влаги. Для справки: В Алматинской области действуют семь ГЭС, девять ветряных и шесть солнечных электростанций. Их суммарная мощность составляет 325 МВт, что покрывает более половины потребности региона в электроэнергии. В планах – до 2026 года ввести в строй еще 18 возобновляемых источников энергии общей мощностью 1 381 МВт. Ожидается, что инвестиции в эти проекты превысят 900 млрд тенге, будет создано 800 рабочих мест. В результате доля альтернативной энергетики в энергобалансе области вырастет до 90%. #экогород #безуглеродный город #Рае Квон Чунг #Зеленый хлопок