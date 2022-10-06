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Культура , Литература , В мире
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница

Французская писательница Анни Эрно – лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года, объявили в четверг представители Нобелевского комитета в Стокгольме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Эрно награждена "за смелость и остроту, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".

"В своих произведениях Эрно последовательно и с разных сторон рассматривает жизнь, отмеченную сильным неравенством в отношении пола, языка и класса. Ее путь к авторству был долгим и трудным", – отмечается на официальном сайте Нобелевского комитета.

Произведения писательницы в основном автобиографичны.

Анни Эрно родилась 1 сентября 1940 года в Лилльбонне, в Нормандии. Первый ее роман "Пустые шкафы" был опубликован в 1974 году. Среди других известных произведений писательницы – "Внешняя жизнь", "Обыкновенная страсть", "Место в жизни", "Годы".

Эрно – почетный доктор Университета Сержи-Понтуаз, лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Ренодо и Маргерит Дюрас.

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