Лауреатов молодежной премии "Дарын" наградили в Астане

Общество

Премия «Дарын» присуждается по 10 номинациям в различных областях. С 1992 года ее лауреатами стали более 300 талантливых молодых казахстанцев.

Фото пресс-службы МИОР РК

В Астане в рамках Форума «Жаңа белестегі жастар» состоялась торжественная церемония чествования лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

В церемонии награждения приняли участие министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, представители государственных органов, заслуженные деятели культуры и искусства, представители молодежных организации.

Министр Дархан Кыдырали отметил, что вручение премии является признанием их ценного вклада в развитие страны.

В МИОР напомнили, что премия «Дарын» присуждается по 10 номинациям в различных областях. С 1992 года ее лауреатами стали более 300 талантливых молодых казахстанцев.

За эти годы в данный проект был внесен ряд поправок, которые привели к значительным положительным изменениям.

В 2022 году 19 молодых людей получили премию «Дарын».

Всем победителям присуждается звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручается диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.

Номинация «Эстрада»: Куснадин Акбота, Омаров Нуртас

Номинация «Классическая музыка»: Расылхан Шынгыс, Алтынбек Айгерим

Номинация «Народное творчество»: Сәденов Танат, Камажан Аяулым

Номинация «Литература»: Талапов Шерхан, Толтай Файзолла

Номинация «Театр и кино»: Серикболова Назерке, Абил Мирас  

Номинация «Спорт»: Асаубаева Бибисара, Абдумалик Жансая

Номинация «Дизайн и изобразительное искусство»: Толеп Алмас, Жабагин Арнур

Номинация «Журналистика»: Абделиев Шерхан

Номинация «Общественная деятельность»: Набиева Оксана, Жумырбаев Тимур

Номинация «Наука»: Егизбек Камила, Машуров Фарух

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