Лауреаты «Римской весны»

Победа предоставила возможность сделать еще один уверенный шаг на пути интеграции в культурное пространство Европы, обменяться опытом с мастерами из стран Европы и Азии и, конечно, завязать новые дружеские знакомства. Конкурс Primavera Romana, или «Римская весна», состоялся 20 марта. В состав жюри вошли профессора Римской консерватории Santa Cecilia, Казахского национального университета искусств, Пермской академии искусства и культуры (Россия), Культурной ассоциации «Мелос» (Италия). Прослушивания проходили в концертном зале Института духовной музыки, располагающегося в историческом центре Рима. Свое исполнительское мастерство конкурсанты показали в номинациях «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Инструментальный ансамбль» и «Академический вокал». Всего 58 инструменталистов из Казах­стана, России, Германии, Франции, Южной Кореи, Японии и Италии. Наибольшее количество участников было представлено в номинации «Фортепиано». На рояле итальянской фирмы Fazioli, обладающем удивительными звуковыми качествами, свои программы исполнили учащиеся детских музыкальных школ, студенты колледжей и консерваторий, преподаватели.

И вот итог: лауреатами первой премии стали казахстанские школьники Гайни Хамзе из Акколя, Владимир Сухов из Караганды, Айгерим Абдрахманова, Дастан Бекмуханбетов, Аружан Калымова, Сания Жунусова, Оразбек Нуржанат, Нурлыбек Сурпкелов из Астаны. Звания лауреата второй премии в этой группе удостоился умный, вдохновенный пианист Василий Гладун из музыкальной школы Лисаковска. Среди победителей также студенты из Астаны Маргулан Нурлан и Карина Измайлова. Карина особенно запомнилась итальянской публике глубиной интерпретации сонаты Роберта Шумана соль минор. Ее лирико-романтический дар раскрылся и в прелюдиях Газизы Жубановой, внучкой которой она является.

В категории «Преподаватель – солист» первое место у педагогов Казахского национального университета искусств Камилы Мамбетовой и Салтанат Жунусовой. Председатель жюри в номинации «Фортепиано» – профессор Римской консерватории Риккардо Марини – высоко оценил профессиональный уровень и тепло отозвался о фортепианной школе Казахстана и качестве подготовки пианистов. В номинации «Народные инструменты» победу одержал студент КазНУИ домбрист Мейрам Жанибеков. А в номинации «Струнные инструменты» первого места и персональной похвалы председателя жюри итальянского профессора Джузеппе Кроста за «высокий уровень подготовки и художественность исполнения» удостоились ученики школы КазНУИ – скрипачка Мадина Мухамедгалиева и виолончелист Алмат Токтарбай. В программе номинации «Инструментальный ансамбль» прозвучали фортепианные, органные дуэты, а также камерные ансамбли для скрипки и фортепиано. Особый интерес слушателей вызвала категория «Учитель – ученик», в которой выступили конкурсанты из Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского – преподаватель Инна Лебедева и ее студентка, первокурсница Милана Курбанова. Их фортепианный ансамбль исполнил «Ноктюрн» К. Кумысбекова и Рондо из двухчастной сонаты ре мажор Л. Бетховена. За музыкальность и красочность звуковой палитры им присвоили звание лауреатов второй премии. В номинации «Академический вокал» первые места заняли преподаватели Казахского национального университета искусств Татьяна Руднева (концертмейстер – Владимир Манякин) и Тамашагуль Гюнтер (концертмейстер – Лариса Латышова). Председатели жюри всех номинаций единодушно отметили высокий уровень подготовки исполнителей из Казахстана.

Организаторы конкурса – итальянская культурная ассоциация Melos и казахстанский Центр творческих инициатив Art Aspect – подготовили для конкурсантов культурную программу: экскурсии по Ватикану, Колизею, Пантеону, многочисленным соборам и просто по многолюдным улицам Рима.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА