Лавандовая столица Китая: чем удивляет уезд Хочэн

Китай,Туризм
Марина Демченко
специальный корреспондент

Климатические и почвенные условия региона, раскинувшегося в долине реки Или у северного подножия Тянь-Шаня, на 43°39′–44°50′ с.ш., очень схожи со знаменитым французским Провансом

Фото автора

В уезде Хочэн Или-Казахского автономного округа (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай), степной пейзаж уступает место фиолетовому океану цветов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Здесь раскинулись поля Парка лаванды «Цзею Гунчжу». Увидеть их посчастливилось группе журналистов, приглашенных в Синьцзян-Уйгурский автономный округ по приглашению Посольства КНР в Казахстане. Усадьба носит имя принцессы Цзею, которая более двух тысяч лет назад отправилась на древние западные земли, чтобы скрепить союз между династией Хань и местными народами. Сегодня эта священная земля стала одной из трех лавандовых столиц мира.

Считается, что лаванда была завезена в уезд Хочэн из Франции еще в 1965 году. Климатические и почвенные условия региона, раскинувшегося в долине реки Или у северного подножия Тянь-Шаня, на 43°39′–44°50′ с.ш., очень схожи со знаменитым французским Провансом, поэтому растения чувствуют себя здесь как дома. К настоящему времени посевная площадь этого ароматного полукустарника превысила 3,5 тысячи га.

Хочэн стал крупнейшей производственной базой по выращиванию лаванды - на долю уезда приходится более 96% от общего объема ее выращивания в стране.

Французский химик и парфюмер Рене-Морис Гаттефоссе внес большой вклад в изучение свойств лаванды, за что считается отцом современной ароматерапии. Обо всем этом нам поведала гид Музея лаванды «Цзею Гунчжу».

В одном из залов впечатляет довольно массивный старинный французский перегонный куб, воссозданный в масштабе 1:1. Как пояснила экскурсовод, подобные дистилляционные приборы для извлечения эфирных масел из ароматических растений до сих пор широко применяются по всему миру.

Кому-то понравился зал с многочисленными гербариями ароматических растений, характерными для долины реки Или, а мне больше запомнился зал эфирных масел. В экспозиции представлена богатейшая коллекция: 80 разновидностей натуральных эфирных масел со всех уголков планеты и 11 базовых масел.

Гости, у которых нет аллергии, могут погрузиться в мир ароматов и протестировать мономасла (от лаванды и розы до ромашки и тмина) и сложные парфюмерные композиции. А когда мы узнали, что эти миксы входят в состав культовых духов, угадывать их стало вдвойне интереснее!

После знакомства с технологическим процессом получения лавандового масла мы отправились в Сад ароматических трав «Цзею Гунчжу». Это крупнейший в Северо-Западном Китае сад с самым большим количеством сортов лаванды. Здесь также выращивают более 30 видов и 90 сортов других ароматических растений, включая розу, ромашку римскую, мяту, иссоп, розмарин, шалфей мускатный, тимьян, лофант и другие.

Потом под несмолкающий гул пчел и едва уловимое шуршание сухих стеблей можно прогуляться по узким тропинкам среди сиреневых кустов. Мы фотографируемся на фоне ретро-мельниц, кованых арок и беседок в прованском стиле. Туристы обязательно задерживаются у «Почты «43-я параллель», чтобы выбрать лавандовую открытку, написать от руки приятные пожелания и отправить своим любимым. Можно присесть на скамейку, чтобы полюбоваться морем лаванды и понаблюдать, как другие гости создают картинки из сухоцветов или расписывают тканевую сумку с изображением ароматических трав. Здесь точно не заскучаешь!

На ферме в деревне Сигун можно провести несколько замечательных дней, любуясь живописной природой Синьцзяна, дыша уникальным горным воздухом с ароматом лаванды и совершая экскурсии по плантации. В отеле можно отдыхать с комфортом, а можно попробовать себя в роли сборщика цветов или в специальной лаборатории изготовить для себя особое мыло или парфюмерную композицию.

#Китай #столица #лаванда #Хочэн

Популярное

Все
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Грандиозная битва пройдет в Астане
Бренды с местным характером
Кирпич нуринский красный
Инвестиции в новое поколение
Сделать шаг и поверить в себя
Классика в движении
Расширяется география экспорта
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Новая логика миграционной политики
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Первую партию чипсового картофеля вырастили в Жетісу
Универсальный «шериф» из Талды
Олжас Бектенов провел совещание по вопросам привлечения инвестиций
Казахстанские врачи провели в Кыргызстане две сложные внутриутробные операции
Волонтерское призвание Аскара
Казахстанцам сделали перерасчет по счетам за отопление на 1,2 млрд тенге
Создатель TikTok стал богатейшим человеком Азии
Казахстан и Республика Корея развивают сотрудничество в космической сфере
На западе страны стартовало многостепенное командно-штабное учение
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Время белых полей
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК
Начались работы на месторождении Северный Катпар
Президент произвел ряд назначений
Токаев назначил послов Казахстана в Малайзии и Грузии
Уборка на финишной прямой
Умер известный казахстанский журналист
Диалог эпох и поколений
На пути к цифровому государству
Выросла морковь среди хлебов
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса

Читайте также

Создатель TikTok стал богатейшим человеком Азии
Таиланд сократил безвиз для казахстанцев
Гранд-базар Урумчи: там, где оживают традиции Великого Шелк…
В Китае запустили завод по производству роботов-гуманоидов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]