Лавандовая столица Китая: чем удивляет уезд Хочэн

Климатические и почвенные условия региона, раскинувшегося в долине реки Или у северного подножия Тянь-Шаня, на 43°39′–44°50′ с.ш., очень схожи со знаменитым французским Провансом

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В уезде Хочэн Или-Казахского автономного округа (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай), степной пейзаж уступает место фиолетовому океану цветов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Здесь раскинулись поля Парка лаванды «Цзею Гунчжу». Увидеть их посчастливилось группе журналистов, приглашенных в Синьцзян-Уйгурский автономный округ по приглашению Посольства КНР в Казахстане. Усадьба носит имя принцессы Цзею, которая более двух тысяч лет назад отправилась на древние западные земли, чтобы скрепить союз между династией Хань и местными народами. Сегодня эта священная земля стала одной из трех лавандовых столиц мира.

Считается, что лаванда была завезена в уезд Хочэн из Франции еще в 1965 году. Климатические и почвенные условия региона, раскинувшегося в долине реки Или у северного подножия Тянь-Шаня, на 43°39′–44°50′ с.ш., очень схожи со знаменитым французским Провансом, поэтому растения чувствуют себя здесь как дома. К настоящему времени посевная площадь этого ароматного полукустарника превысила 3,5 тысячи га.

Хочэн стал крупнейшей производственной базой по выращиванию лаванды - на долю уезда приходится более 96% от общего объема ее выращивания в стране.

Французский химик и парфюмер Рене-Морис Гаттефоссе внес большой вклад в изучение свойств лаванды, за что считается отцом современной ароматерапии. Обо всем этом нам поведала гид Музея лаванды «Цзею Гунчжу».

В одном из залов впечатляет довольно массивный старинный французский перегонный куб, воссозданный в масштабе 1:1. Как пояснила экскурсовод, подобные дистилляционные приборы для извлечения эфирных масел из ароматических растений до сих пор широко применяются по всему миру.

Кому-то понравился зал с многочисленными гербариями ароматических растений, характерными для долины реки Или, а мне больше запомнился зал эфирных масел. В экспозиции представлена богатейшая коллекция: 80 разновидностей натуральных эфирных масел со всех уголков планеты и 11 базовых масел.

Гости, у которых нет аллергии, могут погрузиться в мир ароматов и протестировать мономасла (от лаванды и розы до ромашки и тмина) и сложные парфюмерные композиции. А когда мы узнали, что эти миксы входят в состав культовых духов, угадывать их стало вдвойне интереснее!

После знакомства с технологическим процессом получения лавандового масла мы отправились в Сад ароматических трав «Цзею Гунчжу». Это крупнейший в Северо-Западном Китае сад с самым большим количеством сортов лаванды. Здесь также выращивают более 30 видов и 90 сортов других ароматических растений, включая розу, ромашку римскую, мяту, иссоп, розмарин, шалфей мускатный, тимьян, лофант и другие.

Потом под несмолкающий гул пчел и едва уловимое шуршание сухих стеблей можно прогуляться по узким тропинкам среди сиреневых кустов. Мы фотографируемся на фоне ретро-мельниц, кованых арок и беседок в прованском стиле. Туристы обязательно задерживаются у «Почты «43-я параллель», чтобы выбрать лавандовую открытку, написать от руки приятные пожелания и отправить своим любимым. Можно присесть на скамейку, чтобы полюбоваться морем лаванды и понаблюдать, как другие гости создают картинки из сухоцветов или расписывают тканевую сумку с изображением ароматических трав. Здесь точно не заскучаешь!

На ферме в деревне Сигун можно провести несколько замечательных дней, любуясь живописной природой Синьцзяна, дыша уникальным горным воздухом с ароматом лаванды и совершая экскурсии по плантации. В отеле можно отдыхать с комфортом, а можно попробовать себя в роли сборщика цветов или в специальной лаборатории изготовить для себя особое мыло или парфюмерную композицию.