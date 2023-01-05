Лавина сошла в горах ВКО

Общество
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По информации областного ДЧС, участок расчищается техникой дорожных служб, дорога остается закрытой.

Фото: ДЧС ВКО

По информации ГУ "Казселезащита", сегодня, 5 января, на участке автодороги областного значения "Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное" сошла снежная лавина общим объемом 600 куб. м, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Жертв и разрушений нет.

"Дорога была заблаговременно закрыта. На данный момент участок расчищается техникой дорожных служб. Дорога остается закрытой", - говорится в сообщении.

ДЧС ВКО в течение нескольких дней предупреждал о лавинной опасности в связи с сильным ветром и снегопадом, отметили в ведомстве.

Между тем, сегодня принудительный спуск лавин произвели на участке "Усть-Каменогорск - Алтай".

"Работы по контролируемому спуску снежных масс со склонов проводят заблаговременно. Проводя превентивные мероприятия, мы стабилизируем обстановку и тем самым обеспечиваем безопасность для населения и проезжающего по участкам автодорог транспорта. В результате четырёх спусков на участке сошло 8 200 куб. м снега. В ближайшие дни данная профилактическая работа продолжится", - рассказал руководитель восточноказахстанского филиала "Казселезащита" Омар Дузгумбаев.

ДЧС ВКО сообщает, что в регионе сохраняется опасность схода лавин, и призывает население не пренебрегать рекомендациями спасателей, не посещать горную местность и лавиноопасные участки, при чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.

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