Лавинная опасность объявлена в Алматы

Фото с сайта improntalaquila.org
В Алматы объявлена лавинная опасность, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Как уточнили в спасательном ведомстве, соответствующее штормовое предупреждение сегодня распространил "Казгидромет".
"В связи с выпадением очень сильных осадков (49 мм) и большой высотой снежного покрова в горах Жетысуйского Алатау в период 16-17 ноября ожидается сход снежных лавин", – говорится в сообщении.
Спасатели не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.