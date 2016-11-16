Лавинная опасность объявлена в Алматы

Общество
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Ксения Воронина
Фото с сайта improntalaquila.org
В Алматы объявлена лавинная опасность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как уточнили в спасательном ведомстве, соответствующее штормовое предупреждение сегодня распространил "Казгидромет".

"В связи с выпадением очень сильных осадков (49 мм) и большой высотой снежного покрова в горах Жетысуйского Алатау в период 16-17 ноября ожидается сход снежных лавин", – говорится в сообщении.

Спасатели не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. 

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