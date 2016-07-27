​Лайфхак: как построить карьеру

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

На конференции выступили интересные личности, добившиеся успеха. К примеру, Рамиль Мухоряпов, основатель популярного скидочного интернет-сервиса, поделился опытом, как пройти «путь от клерка до акционера». Эксперты напомнили, что Казахстан, находясь в числе мировых лидеров по количеству студентов, сегодня столкнулся с такой проблемой, как «дипломированная безработица». Это безработица среди молодых специалистов с дипломом, которые не востребованы по специальности, но не желают работать в других сферах. Поэтому конференция стала актуальна для всех тех, кому небезразличен карьерный рост и кому интересны истории успеха от топ-руководителей.

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