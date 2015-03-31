Лазер для машиностроения

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
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Завод приобрел высокопроизводительную линию лазерной резки и 2 кромкогибочных пресса Xpert с усилием 60 и 150 тонн известной швейцарской фирмы Bystronic. Их стоимость составила 1 млн. 135 тыс. евро.
– Это оборудование значительно расширит наши технические возможности как в выпуске собственной продукции, так и в оказании услуг предприятиям города по высокоточному раскрою металлов, сложной высокоточной гибке и качественной порошковой покраске, – отметил генеральный директор предприятия Александр Папп. – Автоматическая линия лазерной резки позволит нам избежать процесса проектирования и изготовления специальной оснастки для различных деталей. С компьютера конструктора чертеж детали направляется в программное устройство лазерной установки, на основании этого чертежа со склада металла автоматически подается металлический лист для его раскроя. Лазерный луч не требует оснастки и вырезает деталь согласно чертежу нужной конфигурации со всеми отверстиями, пазами любой формы с точностью до 80 микрон.
А. Папп отметил, что одна из 5 институциональных реформ направлена на внедрение подобных технологий в обрабатывающем секторе, которые должны стать драйвером экономического роста, индустриализации страны и развития машиностроения. По его словам, группа специалистов завода, состоящая из конструкторов, технологов, рабочих, прошла обучение в Швейцарии по обслуживанию этого оборудования.
История завода началась в 1995 году с создания небольшого производственного цеха. Сегодня предприятие имеет просторный офис, склады, сервисный центр, столовую на 100 мест, торговый дом площадью 1 тыс. кв. м, участок по ремонту оборудования и производства оснастки, энергоблок, подстанцию мощностью 1 тыс. кВт и другие объекты инфраструктуры. Созданы отдел технического контроля, сервисный центр.
Предприятие широко известно в промышленных кругах Казахстана как производитель и поставщик качественного оборудования для водоснабжения, отопления, вентиляции домов и производственных объектов. По словам генерального директора, приобретение дорогостоящего оборудования стало возможным благодаря инвестициям акционеров, а также многолетнему сотрудничеству с финансовыми институтами страны. Для поддержки отечественного товаропроизводителя фонд развития предпринимательства «Даму» будет субсидировать процент­ные ставки по кредитам собственника компании по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Отныне АО «Келет» выплачивает 7% своего кредита самостоятельно, а остальные 7% возмещает государство.
– Современное оборудование позволит нам производить новые виды казах­станской продукции, востребованной не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Предприятие делает все для того, чтобы бренд «Сделано в Казахстане» воспринимался только как высокое качество товаров, – заверил директор завода.

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