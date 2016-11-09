Лебедей переселили Статьи 525 Валерий МЕРЦАЛОВ

Не могут улететь на юг, как правило, ослабленные птицы или подранки. Самостоятельно выжить у них шансов нет, ведь бороться приходится не только с обычными для северных краев­ суровыми морозами, но и с лисами, бродячими собаками, которые прекрасно понимают, что вмерзший в лед лебедь представляет легкую поживу.



Поэтому на берегу озера Соленого, где были обнаружены лебеди, поначалу установили дежурство сотрудники территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Затем к делу подключились спасатели ДЧС. Птиц отловили и выпустили в технический канал ТЭЦ-2, где тепло, достаточно корма и нет никакой опасности.



