Лебедей переселили

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Валерий МЕРЦАЛОВ
Не могут улететь на юг, как правило, ослабленные птицы или подранки. Самостоятельно выжить у них шансов нет, ведь бороться приходится не только с обычными для северных краев­ суровыми морозами, но и с лисами, бродячими собаками, которые прекрасно понимают, что вмерзший в лед лебедь представляет легкую поживу.

Поэтому на берегу озера Соленого, где были обнаружены лебеди, поначалу установили дежурство сотрудники территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Затем к делу подключились спасатели ДЧС. Птиц отловили и выпустили в технический канал ТЭЦ-2, где тепло, достаточно корма и нет никакой опасности.

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