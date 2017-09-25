Лебеди Astana Opera в Омане
Наталья Гапонова
Гастрольные выступления молодого столичного театра будут особенными. Во-первых, театр впервые встретится с публикой Омана. Во-вторых, на сцене Королевского оперного театра в Маскате будет показана новая хореографическая редакция знаменитого балета. Ее автор – художественный руководитель балетной труппы Astana Opera, народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Работа над новой версией шла в стенах театра два месяца, постановщик и исполнители старались довести процесс подготовки до совершенства.