​Лебеди Astana Opera в Омане

Гастрольные выступления молодого столичного театра будут особенными. Во-первых, театр впервые встретится с публикой Омана. Во-вторых, на сцене Королевского оперного театра в Маскате будет показана новая хореографическая редакция знаменитого балета. Ее автор – художественный руководитель балетной труппы Astana Opera, народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Работа над новой версией шла в стенах театра два месяца, постановщик и исполнители старались довести процесс подготовки до совершенства.

– Для нас поездка в Оман очень значимая, нам хочется показать высокое качество балетного мас­терства, – говорила накануне гастролей Алтынай Асылмуратова. – Внеся некоторые изменения, мы сохранили каноническую постановку Иванова – Петипа. Мы решили показать именно «Лебединое озеро», так как это символ классического балета, мировой бренд. Петр Ильич Чайковский оставил нам эту музыку как величайшее наследие. Этот балет вечен, его смотрели наши предшественники, им будут восхищаться потомки. Артисты, конечно, волнуются, и мы все с нетерпением ждем встречи со зрителями.

Партии юной королевы лебедей – нежной Одетты и похожей на нее как две капли воды коварной Одилии исполнят ведущие солистки Astana Opera – заслуженные деятели Казахстана Мадина Басбаева и Айгерим Бекетаева. Принца Зигфрида представят ведущие солисты театра, лауреаты международных конкурсов Еркин Рахматуллаев и Олжас Тарланов. В роли Ротбарда дебютирует солист балета Арман Уразов, образ злого гения на сцене оманского театра также воплотит Жанибек Иманкулов.

Примечательно и то, что три выс­тупления пройдут в сопровож­дении симфонического оркестра театра Карло Феличе (Генуя, Италия) под руководством маэстро Джузеппе Акуавива.

– Предстоящие совместные гастроли двух театров – Astana Opera и Карло Феличе – являются важным моментом в нашем продуктивном сотрудничестве, – считает Джузеппе Акуавива. – Артистов Astana Opera нередко приглашают выступить на известнейших международных площадках. Знаменитый спектакль «Лебединое озеро», написанный великим русским композитором Чайковским, будет исполнен казахстанскими танцовщиками и итальянскими инструменталис­тами. А представим мы постановку в стране арабского мира, что в очередной раз подтверждает: любовь к музыке, к искусству едина для всех народов.

Спектакли «Лебединое озеро» на сцене Королевского оперного театра состоятся 28, 29 и 30 сентября. Около 80 артистов балета Astana Opera в сопровождении работников технических служб, механиков сцены, осветителей, гримеров, костюмеров, реквизиторов уже отправились в дальний путь.