Лечение "праздничных" ожогов уже обошлись алматинке в 40 тысяч тенге
Меруерт Нургазинова
Жительница Алматы пострадала от взрыва воздушных шаров, по словам ее супруга, наполненных пропаном, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В социальной сети "Фейсбук" пользователь Санжар Амерханов выложил шокирующие фотографии обожженной огнем женщины до инцидента и после. В сообщении он поясняет, что пострадавшая оказалась жертвой воздушных шаров, которые ей подарил ее супруг в день рождения.
"Молодая семья приобрела 10 воздушных шаров в мкрн.Тастак Алматы, якобы, наполненных гелием, с целью празднования дня рождения их маленькой дочери. На самом же деле, шарики были наполнены воспламеняющимся газом, предположительно пропаном. В результате чего, перед началом празднования несколько шаров взорвались. С тяжелыми ожогами лица, рук и других частей тела в одну из больниц Алматы была доставлена молодая мать. Отца при взрыве отбросило на 4 метра, дети по счастливой случайности не пострадали", - пишет неравнодушный пользователь.
Как сообщил супруг пострадавшей Берикбол Шашубаев корреспонденту Kazpravda.kz, он нашел женщину, которая торговала горе-шарами.
"Она не хотела сознаваться, что это пропан, но потом она все же призналась, что в целях экономии напичкала газом. Есть некий поставщик, по имени Бахтыбек (Бахытбек), что он поставляет ей шары, а она посредник", - уточнил он.
Далее он добавил, что продавщица злополучных шаров пыталась уничтожить улики, а также хотела покончить жизнь самоубийством, бросаясь под колеса автомобилей. Но стражи порядка пресекли попытки суицида.
Кроме того, Берикбол Шашубаев сообщил, что не намерен подавать заявление в полицию, так как "ему жаль женщину, ее детей". Он планирует найти того самого поставщика шаров, и уже разбираться с ним.
Тем временем пострадавшая - мать двоих детей Асель Шашубаев выписана сегодня из больницы. Она получила ожог лица и груди II степени. На лечение за все эти дни потрачено уже около 40 тысяч тенге. Как сообщил супруг пострадавшей, врачи предполагают, что лечение займет год и или два.