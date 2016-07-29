​Лечение приносит результаты

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Роза АМАНОВА

На территории Курмангазинского и Исатайского районов Атырауской области впервые установлена экзотическая болезнь – нодулярный дерматит.

Из-за заболевания крупного рогатого скота 27 июля текущего года в этих районах был объявлен карантин, который продлится 30 дней. Всего заболели 2 953 коровы, 130 из них погибли. В целом в этих районах насчитывается 75 тыс. голов скота. В карантинном очаге животные полностью изолированы, прекращено перемещение, не допускается убой скота.

В Минсельхозе отмечают, что вакцина от нодулярного дерматита еще не разработана, однако симптоматическое лечение дает результаты: по области выздоровели 384 головы КРС, 1 611 голов КРС находятся на лечении.

Источником заболевания являются кровососущие насекомые. Как сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Турсын Кабдулданов, это заболевание ранее было зарегистрировано в России, поэтому не исключается вероятность заноса насекомыми заболевания с территории соседней страны.

Из средств местного бюджета Атырауской области для борьбы с нодулярным дерматитом выделено 1,93 млн тенге на приобретение ветеринарных препаратов для симптоматического лечения и дезинфекции.

Следует отметить, что к вирусу нодулярного дерматита человек не восприимчив.

Т. Кабдулданов также сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос включения нодулярного дерматита в перечень особо опасных болезней животных, что даст возможность выплачивать компенсации владельцам павшего скота.

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