Проблема с саксаульниками в Кызылординской области обост­рилась в 90-е годы минувшего столетия. Приаралье оказалось в незавидном положении, экономический кризис практически разрушил промышленное производство и нанес сокрушительный удар по сельскому хозяйству. За чертой бедности в те годы пребывало 40% населения региона, колоссально поднялся уровень безработицы. Не добавляли оптимизма и призывы упразднить область и переселить жителей бывших прибрежных морских поселков, которых Аральская катастрофа лишила традиционного уклада жизни: рыбного промысла, пастбищ. Привлекать инвестиции в экономику регио­на с клеймом зоны неблагополучия было сложно, а нефтяная отрасль, зародившаяся в конце 80-х годов, делала в то время только первые шаги, чтобы стать локомотивом промышленности и драйвером развития области.

Вот и получилось, что на фоне резкого спада доходов населения саксаул стал для Приаралья стратегическим ресурсом, позволившим пережить сложные годы. В условиях резко континентального климата с холодными зимами и постоянными пронизывающими ветрами уникальная по своему составу древесина с высокой теплоотдачей в значительной степени вытеснила в качестве топлива дорожающий из года в год в цене уголь. При этом не только в многочисленных поселках, в которых он стал безальтернативным, но и в областном центре многие предпочитали использовать саксаул для обогрева. Так под топор пошли вначале прилегающие к населенным пунктам тугайные леса, а затем и растительность на землях государственного лесного фонда.

Для многих добыча саксаула стала весьма прибыльным бизнесом. В условиях ослабленного контроля со стороны только формирующихся структур защиты природы новоявленные дельцы быстро избавились от каких-либо цивилизованных рамок в своей деятельности.

В погоне за прибылью и снижением издержек зачастую добыча велась варварскими способами. К примеру, особую популярность приобрел метод, при котором к трактору привязывался металлический трос, второй конец которого закреплялся за вбитую в землю арматуру. Один круг вокруг делянки… и остается только забросить в кузов грузовика сломанные под корень деревья. А то, что после таких «заготовок» на долгие годы загублено все живое на этом участке, таких «бизнесменов» не волновало. При этом, как правило, добыча велась накануне отопительного сезона, когда растение наиболее уязвимо. Как утверждают специалисты, вырубка саксаула летом или осенью в четыре раза снижает вероятность его восстановления от корневой системы, чем если делать это в зимний период. А только появившийся в тени материнской кроны молодняк после выкорчевки тросом и вовсе обречен на полную гибель.

Конечно же, природоохранные службы пытались противостоять столь варварскому отношению к лесным угодьям. Несмотря на сложности с материально-технической базой, перебоями с горючим для автомобилей, проводились рейды, задерживались браконьеры. Но все старания и погони в степи с громкими задержаниями не давали должного эффекта. Губители природы, как правило, отделывались небольшими штрафами.

…Горькое прозрение от осознания катастрофической ситуации с саксауловым лесом пришло в 2001 году, после планового тщательного обследования государственного лесного фонда. На 6 506,7 тыс. га особо охраняемых государством лесных угодий региона специалисты насчитали всего около 3 млн кубометров главного лесообразующего рас­тения. Забили тревогу ученые, поведавшие о ключевой роли саксаула в борьбе с опустыниванием, пыльными бурями, в возрож­дении деградирующих земель и сохранении биоразнообразия экосистемы. Видя наступление новой пустыни, специалисты вспомнили об эксперименте по воспроизводству саксаула на осушенном дне Аральского моря, который начался еще во времена СССР. Его результаты, кстати говоря, оказались вдохновляющими. Не без сложностей отыскав место посевов, экологи обнаружили разросшийся степной оазис, в котором, помимо саксаульников, встречались и разнообразные местные кустарники и травы.

Эксперимент предполагал широкомасштабную работу по борьбе с чрезвычайно высокой концентрацией соли в почве на морском дне, которую ветра разносят на тысячи километров. Не трудно представить, какие проб­лемы это создавало и сопредельным территориям, и непосредственно региону, учитывая, что эта соль токсична…

В рамках проекта ученые и лесники занимались поиском эффективных методов посева солепоглощающих – галофитных растений, главным образом – непревзойденного в этом классе саксаула. С 1991 года все 8 районных лесхозов области были привлечены к его практической реализации, в течение трех лет засеяв 54 тыс. га. Но из-за экономического кризиса кызылординцы вынуждены были прервать эксперимент. Молодая республика была тогда не в состоянии финансировать продолжение работ, требующих значительных средств.

Успешный опыт показал, как надо действовать, чтобы возродить саксауловый лес. На этой основе был разработан ряд специальных программ, охвативших территории государственного лесного фонда и осушенного дна Арала. Начав с 500 га, ежегодные посевы саксаула в регио­не в последствии увеличили в 10 раз. Большое подспорье оказала и программа «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики», реализованная в 2008–2014 годах Правительством РК и Всемирным банком. Совместный проект позволил засеять саксаулом и другими солеустойчивыми растениями 57 390,9 га на бывшем морском дне, создать продуктивные лесопитомники для воспроизводства степных насаждений. Совершенствуются в регионе и методы посадки саксаула, увеличивающие приживаемость растений, и подготовки земель. К примеру, ежегодно уже на 2,7 тыс. га особо соленых участков проводится вспашка, в борозды ветер наносит песок и семена трав. Через несколько лет здесь можно будет также приступить к созданию лесных угодий, которые в минувшем году уже отвоевали себе 289 365 га жизненного пространства, ранее считавшегося мертвым.

Работы на бывшем дне еще много, государство основательно взялось за эту важную миссию, стабильно выделяя средства, привлекая международных парт­неров для решения глобальной проблемы. Уже ведется подготовка лесного проекта совместно с Южной Кореей, который предусматривает озеленение еще 30 тыс. га бывших морских просторов, проявили заинтересованность в аналогичном партнерстве и сердобольные японцы.

Вселяют надежду на лучшее итоги работы на территории государственного лесного фонда. Благодаря принятым мерам за последние полтора десятилетия удалось значительно, практичес­ки в 2 раза, до 6 076,6 тыс. куб. м, нарастить запасы этого удивительного растения, создать базу для дальнейшего разрастания реликтового тугайного леса, который сейчас в регионе на землях госфонда на 88% состоит из саксаула.

Однако и сегодня у местных лесников для большого оптимизма недостаточно причин. По словам начальника отдела Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рауы Аралбаевой, лесные угодья вне территорий государственного лесного фонда оказались вне их поля зрения, по сути, бесхозными. Отсутствуют правила охраны, защиты и использования деревьев и кустарников, находящихся на таких территориях. Этот пробел в законодательстве в свою очередь создает существенные затруднения в работе природоохранных структур.

– Несмотря на запрет, вырубка саксаульных лесов вблизи сел не прекращается, в том числе и варварским способом, наносящим невосполнимый ущерб природе, – сказала Рауа Аралбаева, отметив, что в минувшем году в регионе их ведомство совместно с правоохранительными органами выявило 56 фактов незаконной вырубки леса.

Но вот результат подобных усилий не принес удовлетворения. По 17 уголовным делам прекращено производство, 22 – пока на стадии расследования и 16 дел были переданы в судебные инстанции, в итоге осуж­дены 18 человек. Только правовые последствия для них вряд ли можно назвать серьезными. В лучшем случае лесные бра­коньеры отделываются штрафом или общественными работами. А меры к перевозчикам, покупателям и продавцам саксаула в законодательстве и вовсе не предусмотрены.

Достаточно таких фактов и в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, проведшем 181 рейд по пресечению нарушений лесного законодательства. Можно сказать, напрасно бензин жгли.

Потому неудивительно, что находящийся вроде бы под тотальным запретом на вырубку саксаул приобрести в Кызылорде сегодня не составляет никакого труда. На улице Коркыта-ата в залинейной части города им торгуют даже в пунктах замены масла автомобилей, в продуктовых магазинах и просто во дворах. Выбирай, какой нравится: старый – для поддержания жара в печи или молодой саксаул потоньше – для жарки шашлыков? Мешок – 700 тенге, но можно и поторговаться. И никому нет никакого дела. На фоне экологических «болячек» региона и призывов к международному сообществу о помощи в борьбе с ними, миллиардов тенге, направляемых государством на сохранение и возрождение саксауловых лесов, такое отношение к главному степному спасителю, мягко говоря, удручает.