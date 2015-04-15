Лечить бесплатно пенсионеров с минимальной пенсией просят мажилисмены

Шынар Оспанова
Депутат от КНПК Тулеш Кенжин предложил сделать бесплатной медицину для пенсионеров. С такой инициативой он обратился в депутатском запросе к министру здравоохранения и социального развития Тамаре Дуйсеновой в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Казахстане общее количество пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, составляет 123 тысячи человек. Так как процедуры в основном платные, а лекарства имеют большие цены, то на эти деньги не налечишься. Предлагаем пенсионерам с минимальной пенсией проводить лечение бесплатно, а остальным пенсионерам, ветеранам труда – с 50% скидкой. Медицина превратилась в коммерческую структуру и заботится о финансовой стороне дела, а не о здоровье населения", – заявил депутат.

Кроме того, по словам Тулеша Кенжина, с 2005 года в стране действует Программа бесплатного льготного лекарственного обеспечения. Однако список бесплатных препаратов ограничен, и часто для лечения сложных заболеваний люди тратят собственные деньги.

Депутат также подчеркнул, что, несмотря на значительную финансовую помощь и положительные результаты деятельности Министерства здравоохранения и социального развития РК, качество предоставления медицинских услуг остается недостаточно удовлетворительным. Среди населения имеются частые недовольства оказанием врачами первичной медико-санитарной помощи, постоянное повышение цен на лекарства. 

Как известно, в Казахстане каждый гражданин может получить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, которая предоставляется за счет бюджетных средств и включает профилактические, диагностические, лечебные медицинские услуги.

За последние годы, обратил внимание депутат, финансирование системы здравоохранения увеличилось в 6 раз – со 131 млрд тенге в 2004 году до 832,2 млрд тенге в 2013 году. Это – 2,4% от ВВП. По рекомендациям ВОЗ, минимальный уровень государственных расходов на здравоохранение должен составлять не менее 4% от ВВП.

"Общая сумма затрат на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи без учета капитальных затрат в 2013 году равна 607,9 млрд тенге, что в расчете на одного жителя республики составило 35,4 тысяч тенге", – подчеркнул он.

