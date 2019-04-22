​Лечить – ее призвание

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Жубаныш Байгуринов, Актюбинская область

Раньше в селе Маржанбулак Алгинского района не было аптеки, поэтому за лекарствами его жителям приходилось ехать в город за два десятка километров. Кто – на попутном транспорте, кто – на своем автомобиле, на маршрутном автобусе. Много времени уходило на это. Эту проблему Аягуз Жакешева воспринимала также очень близко к сердцу, поскольку в селе она работает врачом и зачастую, выписывая очередной рецепт больному, знала, что пациенту придется теперь отправляться за этими лекарствами в областной центр.

По узкой специальности Аягуз врач-педиатр, и главные ее пациенты – дети. Впрочем, и взрослых она не оставляет без внимания, коль они за консультацией к ней обращаются. Односельчане об Аягуз так и говорят с теплотой: «Наш доктор». Души в ней не чают. А когда в семье Аягуз родился ребенок и она ушла в декретный отпуск, домой даже стали наведываться. А к кому больше идти? В город ехать далеко, а тут, как говорится, по-соседски, рядом. Она на это никогда не обижалась, всегда встречала односельчан-пациентов с пониманием. А когда ее малыш чуть-чуть окреп, не усидела дома, вышла на работу с одной только идеей – открыть в ауле собственный процедурный кабинет и аптеку. Просто острота, востребованность в этом деле зашкаливали.

Обратилась с предложением в сельс­кий акимат, где сразу же нашла поддерж­ку. В реализации идеи поддержала и семья. Первым делом арендовала помещение в центре поселка. Правда, его пришлось с согласия владельца чуть расширить, добавив к зданию еще одну небольшую комнату, чтобы все соответствовало необходимым стандартам. Зарегистрировала ТОО и занялась подготовкой и оформлением документов: получила разрешение в фармконтроле на лицензию, затем подписала договор с соответствующей медорганизацией в городе на регулярный закуп необходимых лекарст­венных препаратов и т. д.

Обо всем этом Аягуз сегодня вспоминает с улыбкой. Конечно, пришлось обойти все инстанции, а по-другому никак. Сидеть сложа руки, видя, как односельчане сталкиваются с проблемой приобретения лекарств, тоже не могла. Зато сейчас все встало на свои места. Аптека Аягуз расположилась на перекрестке двух центральных улиц села, рядом – конечная остановка для маршрутного автобуса, школа, детсад, Дом культуры, то есть все важные социальные объекты.

– Нет, за лекарствами нынче в город не едем, – улыбается одна из посетителей аптеки – бабушка с внучкой. – А зачем? Тут все под рукой. Зашла сюда и заодно измерила свое артериальное давление.

В фойе аптеки для удобства клиентов Аягуз оборудовала специальный столик с тонометром для измерения давления. Им может теперь пользоваться любой посетитель, причем бесплатно. Напротив находится процедурный кабинет для обследования новорожденных младенцев, здесь же установлен ингаляторный аппарат… Пожалуй, оттого, что в поселке есть свой высококласс­ный детский доктор, в Маржанбулаке за последнее время и рождаемость повысилась, подшучивают односельчане.

В доставке лекарств из фармацевтической фирмы сельскому врачу-фармацевту помогает частный извозчик, который также живет в Маржанбулаке. Сам он работает в городе и при необходимости по заявке доктора привозит все необходимые препараты. То есть благодаря открытию аптеки и сельчанин оказался при деле.

Аягуз уже строит планы: если все наладится, хочет приобрести дополнительно медоборудование для проведения комплекса физиопроцедур. А это значит, что нужно будет и дальше расширять качество и количество медицинских услуг. 

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