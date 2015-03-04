Лечить и учить Свежий выпуск 761 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Для физического развития малышей оборудован тренажерный зал. В игровой форме дети будут заниматься лечебной физкультурой, развивать моторику рук, учиться говорить, ходить, рисовать. Занятия проводит прошедшая специальное обучение бригада – реабилитолог, логопед, психолог и инструктор. Комплекс упражнений разрабатывается индивидуально. Уже в недалеком будущем планируется расширить перечень услуг. Врачи будут заниматься с детьми и на дому. В перспективе – открытие таких же отделений во всех поликлиниках города.

Как рассказал руководитель областного управления здравоохранения Камидолла Ирменов, на участке, относящемся к этой поликлинике, проживает около 140 семей, где есть детки с церебральным параличом, страдающие поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и опорно-двигательного аппарата. Практическая помощь им – основная задача отделения.



