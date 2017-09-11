Лечить пациентов стало быстрее и эффективнее – городская больница №2 Астаны Официально 3227

В сутки Городская больница №2 обслуживает от 140 до 200 пациентов. Больница работает в экстренном режиме 24 часа 7 дней в неделю. Здесь одними из первых в стране внедрили так называемую триаж систему, которая позволяет систематизировать работу приемного покоя и более эффективно распределять время на обслуживание пациентов.



Городская больница №2 Астаны – одно из ведущих многопрофильных учреждений, которое на сегодняшний день определяет и высокий статус столицы. Больница относительно небольшая, рассчитана на порядка 360 стационарных коек. При этом она имеет в своем составе более 15 основных ведущих отделений, некоторые из которых единственные в столице. Среди таковых – отделение челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, микрохирургии глаза и т.д.



Численность сотрудников медучреждения составляет порядка тысячи человек, из них 300 врачей. Больница оснащена хорошей материально-технической базой, 10 операционными с достаточно сложной дорогостоящей техникой, такой, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография ангеограф и т.д. Все это позволяет проводить до 10 тысяч операций в год и обслуживать свыше 16 тысяч человек.



В преддверии прошедшей международной выставки ЭКСПО-2017 здесь была внедрена так называемая триаж система.



"Для нас, как для экстренной больницы, очень важна была в первую очередь организация работы в приемном отделении. Вообще все приемные отделения всех больниц в республике старого типа – т.е. пациент поступает, и он начинает ходить по кабинетам, обслуживание затягивается по времени. Мы детально в прошлом году изучили организацию работы приемных отделений очень многих стран. Выяснилось, что на сегодня одной из самых перспективных систем приемных отделений является так называемая триаж система. В ее основе лежит разделение потоков пациентов, начиная с самого въезда на территорию больницы", – пояснил главный врач Городской больницы №2 Иван Ли.



Система работает следующим образом. Все пациенты разделены на три основных потока – красный для экстренных больных, которые поступают по скорой в жизнеугрожающем состоянии и им помощь должна быть оказана немедленно, иначе они погибают. Желтый поток – также экстренные больные, но здесь время оказания помощи ограничено двумя часами. Наконец, зеленый поток – это пациенты, которым может быть оказана в определенный период времени диагностическая, консультативная и прочая помощь и которые могут быть отпущены амбулаторно.



В первую очередь красный поток отличается тем, что здесь организованы фактически реанимационные палаты интенсивной терапии. При поступлении сюда пациента сразу можно интубировать, заводить сердце, переводить на аппарат искусственного дыхания, иными словами заниматься всеми необходимыми мероприятиями по сохранению жизни.



В желтом потоке организованы так называемые смотровые кабинеты. Пациент, поступая сюда, получает всю необходимую помощь, вплоть до сдачи анализов, консультации специалистов, не выходя из этого кабинета.



"В этих потоках у нас насчитывается 8 смотровых кабинетов. В каждом из них по 2-3 места, что позволяет нам одновременно принимать до 20-30 человек, – сообщил Иван Ли. – Третий поток зеленый организован таким образом, что там включена так называемая электронная система регистрации больных. Вам нужна определенная процедура, вы нажимаете на кнопку, получаете талончик и ждете своей очереди, вывеска со звуковым сопровождением оповещает пациента, в какое окошко ему следует обратиться".



При этом оператор не просто осматривает пациента, заполняет историю болезни и приглашает специалистов, он проводит первичные диагностические манипуляции.



Для данной категории больных отведен отдельный бокс, который разделен с экстренным потоком.



Более того в больнице ведется жесткий контроль за ходом лечения и временем обслуживания каждого поступившего пациента. Специальная программа, позволяет отслеживать работу врачей в режиме онлайн.



"Нами в ординаторской установлена большая интерактивная доска, которая интегрирована со всеми тремя потоками, оснащенными программным обеспечением. И как только в приемном покое оператор вносит данные о пациенте и лечащем его специалисте, то на интерактивной доске автоматически эта информация отображается. В какой поток поступил пациент, как быстро время его обслуживания и т.д. Все задержки фиксируем. На сегодня эта система одобрена Министерством здравоохранения и была рекомендована к внедрению всем медучреждениям", – рассказал Иван Ли.