Лечитесь со вкусом

– Как сделать здоровое питание доступ­ным, нацеленным на потребности местного населения и одновременно более устойчивым перед лицом всех вызовов, с которыми сегодня сталкиваются системы питания и продовольственные структуры? – обратилась к коллегам профессор Школы медицины NU доктор Мей Йен Чан.

Одними из тем конференции стали питание и профилактика заболеваний в Казахстане. Советник министра здравоохранения РК Виталий Койков назвал чрезмерное потребление соли одной из ключевых проблем и отметил важность формирования более здоровой пищевой среды, особенно для детей.

Исследователи Лаборатории пищевых инноваций Центральной Азии, соз­данной на базе Nazarbayev University, разработали первый цифровой Пищевой атлас региона. Он позволяет точнее оценивать рацион и размеры порций с учетом особенностей питания населения Центральной Азии, изучать пищевые привычки и разрабатывать более адрес­ные рекомендации. Ключевой вывод NutrIX 2026 – подходы к питанию и профилактике заболеваний необходимо адаптировать к особенностям населения.

Идея Culinary medicine – Кулинарная медицина, или иначе «Еда как лекарство», о которой также шла речь на конференции, уже получила практическое продолжение в открывшемся весной на территории университета проекте Өnergy Kitchen. Это не просто ресторан, а научное пространство, соз­данное клиническими нутрициологами и Школой медицины NU.

– Мы привыкли относиться к еде как к чему-то обы­денному и посредственному, но на самом деле через еду мы можем лечить себя. Это подтвержденные данные и концепции, мы ничего не выдумываем, – отметил креативный директор Өnergy Creative Hub Алибек Батыров.

Все способы приготовления курируются клиническими нутрициологами. В ресторане не используют соль и сахар, все вкусовые очертания создаются специальными техниками приготовления и специями. И уж, конечно, это не молекулярная кухня, где интересен и важен формат подачи готового блюда. В концепции Culinary medicine учитывают весь путь продукта: откуда он, в каких условиях выращивался, как хранился, чем полезен и для кого, какие техники позволяют максимально сохранить полезные элементы. Там же учитывают и самого человека: что он привычно ест, какие хронические болезни имеет и какими продуктами их можно если уж не победить, то хотя бы облегчить состояние.

Создатели делают акцент: вас не должно смущать слово «нутрициология». Клиническая нутрициология – часть системы общественного здравоохранения, опирающаяся на научные доказательства, а не на советы о бесконтрольном приеме БАДов.

Меню для ресторанчика генерирует одна из лабораторий хаба – Food Lab. Как пояснили креаторы, задача этого «вкусного» места – вывести на практику из научных лабораторий разработки доказательной медицины, которую изучают в нутрициологии по части Сulinary medicine. Это концепция еды как лекарства, которую такие университеты, как Cambridge, Harvard, уже лет 20, наверное, активно разрабатывают. Есть еще одна цель – рассказать людям, как можно правильно питаться, используя локальные продукты, несложные техники приготовления. Это знания, которые имеют доказательный эффект и мы с легкостью можем использовать даже дома.

В ресторане есть зона мастер-классов для обучения «здоровым» техникам готовки. Есть возможность персонализировать свое меню, предотвращая развитие тех или иных заболеваний в организме. А есть метаболическая комната, где у желающих могут провести замеры каких-то показателей до и после приема пищи и уже на их основе выдать рекомендации.

Этим проектом хаб совместно со Школой медицины запускает большую работу по созданию национальных нутри­циологических гайдлайнов. Главная задача – помочь государству их ввести, например, в школьные и больничные меню. Последнее – серьезный пласт: существует целый ряд исследований, говорящих, что определенная диета до и после плановой операции может увеличить на 50% положительный исход вмешательства.