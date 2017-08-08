​Лед тронулся...

Информационный сервис был запущен во исполнение Плана нации «100 конкретных шагов», но это лишь малая часть от проделанной работы по модернизации судебно-правовой системы страны. Вместе с тем именно «Судебный кабинет» сегодня считается наиболее прогрессивной формой участия населения в осуществлении правосудия. В онлайн-режиме здесь можно даже, как выяснилось, оплатить государст­венную пошлину. Неудивительно, что за 3 года с момента открытия сервиса в электронном виде сюда поступило более 2 млн заявлений. А только за 6 месяцев текущего года количество зарегистрированных через сервис бумаг составило 521 473 документа.

Вообще интернет-сайты судебных органов представляют собой единый мощный информационный ресурс. Они обеспечивают многогранное представление в Интернете о деятельности судов Казахстана. Большое значение в связи с этим отводится также запущенному в пилотном режиме проекту «Новый Банк судебных актов», форуму «Талдау», информационной системе судебных органов «Төрелік». Последняя, кстати, сейчас интегрируется с «Автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства» МЮ РК в части получения исполнительных документов из судов в электронном формате и электронного санкционирования судами постановлений судебных исполнителей.

Немало работы проведено было и по внедрению системы аудио-, видеофиксации (АВФ) на судебных заседаниях. В Верховном суде заверяют, что установили ее повсеместно и активно используют даже в отдаленных уголках нашей страны. Интерес представляет возможность в рамках использования АВФ организации видеоконференцсвязи по принципу «Точка – точка» между областными судами республики и Верховным судом. Это обеспечивает дистанционное участие на судебном заседании сторон по делу и, соответственно, сокращение расходов на командировочные и другие затраты. Кроме того, совместно с Комитетом уголовно-исправительной системы МВД РК развивается дистанционное отправление правосудия посредством видеоконференцсвязи. Внедрение подобной системы позволило органам УИС исключить конвоирование, подсудимому давать показания прямо из мест не столь отдаленных. Такими системами оснащено порядка 86 учреждений КУИС.

Большей прозрачности судов способствовало также и воссозда­ние института следственного судьи. Он ориентирован на осуществление оперативного судебного контроля. Проверка судом оснований для проведения соответствующих следственных действий при производстве по уголовному делу представляет более высокий уровень гарантий соблюдения конституционных прав личности, поскольку суд не осуществляет функцию уголовного преследования и государст­венного обвинения, поэтому не является заинтересованным субъектом при принятии решения о производстве следственных действий, которыми ограничиваются конституционные права граждан.

В Верховном суде уверены, что институт этот в целом себя оправдал. Ведь лица, вовлеченные в орбиту уголовного преследования, стали активнее защищать свои права путем обращения именно к следственным судьям. Хорошие перспективы наметились и в отношении суда присяжных заседателей. Эта форма осуществления правосудия действует в Казахстане уже 10 лет, и сейчас идет планомерная работа по расширению категорий дел, которые могли бы рассматриваться судом присяжных. К слову, уже сейчас, кроме дел, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы или смертная казнь, в «список статей», рассматриваемых присяжными заседателями, включено еще несколько. А это уже статьи, санкции по которым – лишение свободы на срок до 15 лет.

Но и это далеко не все. Судебная система после озвученных Президентом поручений претерпела практически кардинальные изменения и в плане подходов к работе судов, а также подбору кадров. Кстати, уже можно говорить о первых итогах работы недавно созданной Академии правосудия при Верховном суде РК. Более полусотни потенциаль­ных судей выпустились в этом году и, как обещает профессорско-преподавательский коллектив Академии, они станут работниками судебной системы новой формации, овладевшими знаниями практико-ориентированного направления. Впрочем, судить об их уровне подготовки можно будет уже через год. Поскольку согласно новым правилам, все судьи, проработавшие год в должности судьи, обязаны проходить аттестацию. К слову, из 73 проходивших в этом году аттестацию судей, по данным Судебного жюри при Верховном суде РК, соответствует занимае­мой должности 71, и только 2 – профнепригодны. А что касается тех, кто работает более 5 лет, то они подтвердили квалификацию стопроцентно.

В целом важно отметить и те перемены, что произошли в рамках реализации поручения Президента о перераспределении полномочий между ветвями власти. В соответствии с ними изменены требования по стажу и возрасту кандидатов на судейские должности, касательно полномочий прокуратуры, в том числе по отношению к судам. При этом уже на VII Съезде судей Глава государства дал положительную оценку работе судов в условиях трехзвенной системы. Новые процессуальные правила и правовые институты, а также новая система подбора и карьерного продвижения судей прошли первую проверку и подтвердили свою состоятельность, говорили тогда участники знакового события.

Что касается дня сегодняшнего, то надо отметить, что по итогам первого полугодия 2017 года показатели увеличились как в отношении оконченных дел, так и рассмотренных в упрощенном производстве. Сдвиги наметились также и в части дел, рассмотренных в рамках одного судебного заседания, разрешенных с применением альтернативных способов разрешения споров. Параллельно при этом улучшилось качество рассмотрения дел. Ведь всего за этот период было отменено или изменено только 0,8% судебных актов первой инстанции. А все остальные были признаны законными и обоснованными.