Леди Гага неожиданно спела на церемонии открытия Европейских игр
Альфия Аймакова
Оказывается, певица Леди Гага несколько дней тайно проживала в одном из отелей Баку, прежде чем выступила на церемонии открытия первых Европейских игр в пятницу, 12 июня. Об этом рассказала координатор мероприятия Катерина Угву из Великобритании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
"Было очень тяжело сработать так, чтобы сохранить присутствие Леди Гаги в тайне. Она вела себя вежливо и согласилась оставаться в отеле в течение нескольких дней до выступления", – пояснила организатор.
На церемонии открытия артистка спела песню Imagine Джона Леннона, аккомпанируя на фортепиано. Появление Гаги на торжественном мероприятии стало неожиданностью, так как ее выступление не было заявлено в программе.
Проведение церемонии обошлось Баку примерно в $100 млн. Для организации было привлечено более 300 творческих коллективов, представляющих 28 государств. Официальные же расходы на проведение Игр составляют $1,2 млрд, но стоимость может быть и выше. Только Олимпийский стадион обошелся более чем в $600 млн, сообщает Би-би-си.
На мероприятии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов, первая леди страны Мехрибан Алиева, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент Европейских олимпийских комитетов Патрик Хики, президент Российской Федерации Владимир Путин и министр спорта РФ Виталий Мутко.