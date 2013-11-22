Леди из полиции

В течение девяти лет медиа-центр органов внутренних дел проводит конкурс среди казахстанских женщин-полицейских. А поскольку красивых девушек в полиции служит очень много, выбор победительницы с каждым годом становится все труднее.

Вот и в нынешнем году после долгих совещаний членов жюри (в его состав вошли известные писатели, актеры и общественные деятели страны) победительницей конкурса названа старший лейтенант полиции Эльмира Байконова. Девушка служит инспектором миграционной полиции отдела внутренних дел Актогайского района Павлодарской области. Поздравил очаровательного полицейского лично заместитель министра внутренних дел генерал-майор А. Куренбеков. А уже в родном ДВД начальник департамента области Султан Кусетов вручил Эльмире благодарственное письмо.

Сауле МУСИНОВА, Астана