Ледники Гренландии и Антарктиды стремительно тают

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Большая часть прироста связана с ускоренным «сползанием» льдов в Мировой океан, сообщила пресс-служба британского Нортумбрийского университета.

Международный коллектив океанологов и климатологов обнаружил, что ледники Антарктиды и Гренландии потеряли примерно 11,3 трлн тонн льда с 1970 года, в результате чего уровень моря повысился на 3,1 см. Большая часть этого прироста связана не с таянием льда, а с ускоренным «сползанием» ледников в Мировой океан.

«Мы «отмотали» время назад, до 1970 года, что позволило нам проследить за тем, как изменился облик ледовых щитов Антарктиды и Гренландии за прошедшую половину века. Оказалось, что около 80% от общего объема потерь было связано с ускорением движения ледников в сторону Мирового океана, а не таянием приповерхностных слоев этих ледовых массивов», - заявила доцент Нортумбрийского университета (Великобритания) Инес Отосака, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при сопоставлении и объединении большого количества разнородных наборов спутниковых данных о состоянии ледовых шапок Антарктиды и Гренландии, а также прогнозов, подготовленных ведущими климатологами и океанологами мира. В общей сложности ученые объединили результаты 42 научных работ на эту тему, которые были основаны на снимках и данных с 27 климатических спутников, изучавших приполярные регионы Земли с 1972 года по сегодняшний день.

Проведенные учеными расчеты показали, что в общей сложности ледники Гренландии и Антарктиды потеряли за минувшую половину столетия 11,3 трлн тонн льда, причем на долю северного острова приходится примерно вдвое больше потерь (6,52 трлн тонн), чем на южный континент (4,78 трлн тонн). Около 86% потерянного объема льда приходится на ускорение «сползания» прибрежных ледников в воду, тогда как с непосредственным таянием ледовых шапок было связано всего 14% потерь.

По словам исследователей, эти потери постоянно ускоряются: в 1970-х и 1980-х годах Гренландия и Антарктида теряли около 60 и 48 млрд тонн льда в год соответственно, тогда как в 2010-х годах масса их ледовых щитов ежегодно уменьшалась на 264 и 200 млрд тонн. В начале текущего десятилетия эти потери несколько замедлились, что ученые связывают с серией необычно холодных летних сезонов в Гренландии и усилением снегопадов в Антарктиде.

«Повышение уровня моря на три сантиметра может кому-то показаться малозначительным событием, однако в результате этого 6-9 млн людей оказались в прибрежной зоне с повышенным риском затопления и эрозии. Учитывая то, что объем ледовых шапок сократится еще сильнее в ближайшие десятилетия, для защиты жителей этих регионов Земли от последствий роста уровня моря нам крайне важно вести детальные наблюдения за состоянием ледовых шапок Антарктиды и Гренландии», - подытожил профессор Нортумбрийского университета Эндрю Шепард, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Быстрый рост температур на Земле приведет к значительному повышению уровня моря за счет таяния ледников Гренландии и Арктики, а также самых уязвимых ледовых массивов Западной Антарктики. По текущим прогнозам экспертов ООН, если уровень выбросов парниковых газов будет расти с текущими темпами, уровень Мирового океана вырастет примерно на 30-50 см уже к концу этого столетия.