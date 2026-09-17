Ледники Гренландии и Антарктиды стремительно тают

В мире,Наука
Айман Аманжолова
корреспондент

Таяние ледников повысило уровень моря на 3,1 см, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Большая часть прироста связана с ускоренным «сползанием» льдов в Мировой океан, сообщила пресс-служба британского Нортумбрийского университета.

Международный коллектив океанологов и климатологов обнаружил, что ледники Антарктиды и Гренландии потеряли примерно 11,3 трлн тонн льда с 1970 года, в результате чего уровень моря повысился на 3,1 см. Большая часть этого прироста связана не с таянием льда, а с ускоренным «сползанием»  ледников в Мировой океан.

«Мы «отмотали» время назад, до 1970 года, что позволило нам проследить за тем, как изменился облик ледовых щитов Антарктиды и Гренландии за прошедшую половину века. Оказалось, что около 80% от общего объема потерь было связано с ускорением движения ледников в сторону Мирового океана, а не таянием приповерхностных слоев этих ледовых массивов», - заявила доцент Нортумбрийского университета (Великобритания) Инес Отосака, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при сопоставлении и объединении большого количества разнородных наборов спутниковых данных о состоянии ледовых шапок Антарктиды и Гренландии, а также прогнозов, подготовленных ведущими климатологами и океанологами мира. В общей сложности ученые объединили результаты 42 научных работ на эту тему, которые были основаны на снимках и данных с 27 климатических спутников, изучавших приполярные регионы Земли с 1972 года по сегодняшний день.

Проведенные учеными расчеты показали, что в общей сложности ледники Гренландии и Антарктиды потеряли за минувшую половину столетия 11,3 трлн тонн льда, причем на долю северного острова приходится примерно вдвое больше потерь (6,52 трлн тонн), чем на южный континент (4,78 трлн тонн). Около 86% потерянного объема льда приходится на ускорение «сползания» прибрежных ледников в воду, тогда как с непосредственным таянием ледовых шапок было связано всего 14% потерь.

По словам исследователей, эти потери постоянно ускоряются: в 1970-х и 1980-х годах Гренландия и Антарктида теряли около 60 и 48 млрд тонн льда в год соответственно, тогда как в 2010-х годах масса их ледовых щитов ежегодно уменьшалась на 264 и 200 млрд тонн. В начале текущего десятилетия эти потери несколько замедлились, что ученые связывают с серией необычно холодных летних сезонов в Гренландии и усилением снегопадов в Антарктиде.

«Повышение уровня моря на три сантиметра может кому-то показаться малозначительным событием, однако в результате этого 6-9 млн людей оказались в прибрежной зоне с повышенным риском затопления и эрозии. Учитывая то, что объем ледовых шапок сократится еще сильнее в ближайшие десятилетия, для защиты жителей этих регионов Земли от последствий роста уровня моря нам крайне важно вести детальные наблюдения за состоянием ледовых шапок Антарктиды и Гренландии», - подытожил профессор Нортумбрийского университета Эндрю Шепард, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Быстрый рост температур на Земле приведет к значительному повышению уровня моря за счет таяния ледников Гренландии и Арктики, а также самых уязвимых ледовых массивов Западной Антарктики. По текущим прогнозам экспертов ООН, если уровень выбросов парниковых газов будет расти с текущими темпами, уровень Мирового океана вырастет примерно на 30-50 см уже к концу этого столетия.

#климат #Антарктида #ледник #Гренландия

Популярное

Все
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Бренды с местным характером
Грандиозная битва пройдет в Астане
Кирпич нуринский красный
Инвестиции в новое поколение
Сделать шаг и поверить в себя
Классика в движении
Расширяется география экспорта
Новая логика миграционной политики
Универсальный «шериф» из Талды
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Первую партию чипсового картофеля вырастили в Жетісу
Волонтерское призвание Аскара
Казахстанские врачи провели в Кыргызстане две сложные внутриутробные операции
Олжас Бектенов провел совещание по вопросам привлечения инвестиций
Казахстанцам сделали перерасчет по счетам за отопление на 1,2 млрд тенге
Создатель TikTok стал богатейшим человеком Азии
На западе страны стартовало многостепенное командно-штабное учение
Казахстан и Республика Корея развивают сотрудничество в космической сфере
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Время белых полей
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК
Начались работы на месторождении Северный Катпар
Президент произвел ряд назначений
Токаев назначил послов Казахстана в Малайзии и Грузии
Уборка на финишной прямой
Диалог эпох и поколений
Умер известный казахстанский журналист
На пути к цифровому государству
Выросла морковь среди хлебов
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса

Читайте также

Число пропавших после селя в Непале превысило 6 тыс. человек
Около 70 человек погибли на золотодобывающем руднике в Суда…
Около 1,4 тысяч человек погибли при наводнении в Непале
Беспилотные такси запустят в Токио в 2027 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]