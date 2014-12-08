Ледниковое богатство 734 Ведущая рубрики Любовь ШАШКОВА

65 лет из своих 92 Константин Григорьевич Макаревич посвятил горам. Его документальное повествование будет интересно не только специа­листам, ведь в лежащем у отрогов Тянь-Шаня Алматы вообще дефицит книг, рассказывающих о тайнах гор. Потому «Простор» предпринял эту познавательнейшую публикацию.

А повествуется здесь не только о науке изучения ледников, но и о мужестве людей, в любое время года, в любую погоду отправляющихся в горы. О том, как почти 60 лет назад под началом Макаревича создавалась гляциологическая исследовательская станция на леднике Туюксу (3 450 м), какие трудности пришлось преодолевать первопроходцам, о том, как казахстанская гляциология завоевывала авторитет во всесоюзной и мировой науке, и о ее сегодняшнем положении. Сегодня гляциологический стационар на леднике Туюксу – единственный из оставшихся в Центральной Азии и не потерявших связи с Мировой службой мониторинга ледников.

А вообще Константином Макаревичем за 60 лет исследования ледников, снежных вершин, отрогов и хребтов Тянь-Шаня издано более 200 статей и монографий. 20 лет он представлял Советский Союз в Мировой службе мониторинга ледников. В его честь названы два ледника – один в Джунгарском Алатау, другой – в верховьях реки Каскелен. Так как же становятся гляциологами? Каково прикладное значение этой науки? Могут ли гляциологи прогнозировать сели? Как меняется жизнь ледников в связи с глобальным потеплением? Вечны ли ледяные вершины наших гор? Оказывается, о многом может рассказать человек столь редкой профессии.

– Гляциологами чаще становятся географы, гидрологи, геофизики, поскольку изучается и физика, и химия льда, – говорит Константин Григорьевич. – А у меня, видно, судьба такая. Я очень увлекался путешествиями, серьезно занимался альпинизмом и на фронте мечтал, что, как только кончится война, отправлюсь в горы. С января 1942 года я постоянно был на передовой: воевал на Калининском фронте и Курской дуге, прошел Белоруссию, войну закончил в Кенигсберге... Написал свои «Воспоминания об участии в войне», надеюсь и на их публикацию к 70-летию Победы в «Просторе».

Уже только после войны я окончил Уральский государственный университет, географический факультет. Альпинизм стал моей страстью, что и явилось поворотным в судьбе: на альпинистской тропе в Заилийском Алатау встретил свою будущую жену Валентину Георгиевну, здесь меня приглядел академик Николай Никитич Пальгов. Видимо, я не плохо справлялся с его гляциологическими задачами, потому что с помощью первого президента Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева он добился моего направления после университета в Алма-Ату, в аспирантуру. В 1956-м защитил кандидатскую диссертацию, и тут начался первый Международный геофизический год, в котором Казахстан принял участие. С тех пор Международная гидрологическая программа продолжается без малого 60 лет. И мы смогли занять одно из ведущих мест в мировой гляциологии благодаря основанной академиком Пальговым нашей исследовательской станции на леднике Туюксу. А вообще, я бы поставил у подножия гор, где теперь начинается, выше Медеу и Шымбулака, дорога на Туюксу, памятник Лошади. Когда в 1957 году встал вопрос о создании эталонной станции в верховьях Малой Алматинки и об обеспечении зимовщиков жильем, связью, топливом, лошади подняли на себе по горным тропам и щитовые домики, и все необходимое оборудование. А от базового лагеря на две ледниковые станции на высоте более 3 500 м мы все тащили на себе, пробивая тропу в глубоком и рыхлом снегу. Это была целая эпопея…

