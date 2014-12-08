Ледниковое богатство

734
Ведущая рубрики Любовь ШАШКОВА
65 лет из своих 92 Константин Григорьевич Макаревич посвятил горам. Его документальное повествование будет интересно не только специа­листам, ведь в лежащем у отрогов Тянь-Шаня Алматы вообще дефицит книг, рассказывающих о тайнах гор. Потому «Простор» предпринял эту познавательнейшую публикацию.
А повествуется здесь не только о науке изучения ледников, но и о мужестве людей, в любое время года, в любую погоду отправляющихся в горы. О том, как почти 60 лет назад под началом Макаревича создавалась гляциологическая исследовательская станция на леднике Туюксу (3 450 м), какие трудности пришлось преодолевать первопроходцам, о том, как казахстанская гляциология завоевывала авторитет во всесоюзной и мировой науке, и о ее сегодняшнем положении. Сегодня гляциологический стационар на леднике Туюксу – единственный из оставшихся в Центральной Азии и не потерявших связи с Мировой службой мониторинга ледников.
А вообще Константином Макаревичем за 60 лет исследования ледников, снежных вершин, отрогов и хребтов Тянь-Шаня издано более 200 статей и монографий. 20 лет он представлял Советский Союз в Мировой службе мониторинга ледников. В его честь названы два ледника – один в Джунгарском Алатау, другой – в верховьях реки Каскелен. Так как же становятся гляциологами? Каково прикладное значение этой науки? Могут ли гляциологи прогнозировать сели? Как меняется жизнь ледников в связи с глобальным потеплением? Вечны ли ледяные вершины наших гор? Оказывается, о многом может рассказать человек столь редкой профессии.
– Гляциологами чаще становятся географы, гидрологи, геофизики, поскольку изучается и физика, и химия льда, – говорит Константин Григорьевич. – А у меня, видно, судьба такая. Я очень увлекался путешествиями, серьезно занимался альпинизмом и на фронте мечтал, что, как только кончится война, отправлюсь в горы. С января 1942 года я постоянно был на передовой: воевал на Калининском фронте и Курской дуге, прошел Белоруссию, войну закончил в Кенигсберге... Написал свои «Воспоминания об участии в войне», надеюсь и на их публикацию к 70-летию Победы в «Просторе».
Уже только после войны я окончил Уральский государственный университет, географический факультет. Альпинизм стал моей страстью, что и явилось поворотным в судьбе: на альпинистской тропе в Заилийском Алатау встретил свою будущую жену Валентину Георгиевну, здесь меня приглядел академик Николай Никитич Пальгов. Видимо, я не плохо справлялся с его гляциологическими задачами, потому что с помощью первого президента Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева он добился моего направления после университета в Алма-Ату, в аспирантуру. В 1956-м защитил кандидатскую диссертацию, и тут начался первый Международный геофизический год, в котором Казахстан принял участие. С тех пор Международная гидрологическая программа продолжается без малого 60 лет. И мы смогли занять одно из ведущих мест в мировой гляциологии благодаря основанной академиком Пальговым нашей исследовательской станции на леднике Туюксу. А вообще, я бы поставил у подножия гор, где теперь начинается, выше Медеу и Шымбулака, дорога на Туюксу, памятник Лошади. Когда в 1957 году встал вопрос о создании эталонной станции в верховьях Малой Алматинки и об обеспечении зимовщиков жильем, связью, топливом, лошади подняли на себе по горным тропам и щитовые домики, и все необходимое оборудование. А от базового лагеря на две ледниковые станции на высоте более 3 500 м мы все тащили на себе, пробивая тропу в глубоком и рыхлом снегу. Это была целая эпопея…
Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):
1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?
2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

Популярное

Все
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Определился состав финалистов
Здесь качество – не лозунг, а система
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике
Большой Египетский музей: все сокровища Тутанхамона выставлены на всеобщее обозрение
ФК« Актобе» перейдет в частную собственность
Двое напали с ножом на пассажиров поезда в Британии
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
В Зайсанском районе построят водохранилище
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]