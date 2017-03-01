В последний зимний месяц в Приаралье погода снова отличилась капризным непостоянством. Теплые дни в первой декаде резко сменила настоящая зимняя стужа, стрелка термометра нередко опускалась далеко за два десятка градусов. А в последние февральские дни все чаще давала о себе знать приближающаяся весна. В регион пришла очередная оттепель, и если ночью все еще немного подмораживает, то днем горячее южное солнце уже практически не оставило следов от бурных снегопадов, которые в очередной раз продемонстрировали аномальный характер уходящей зимы.
Однако главную озабоченность от зимних капризов в регионе все же вызывает ситуация с паводком на реке Сырдарье. Февральские морозы не оставили никаких шансов на скорое избавление главной водной артерии от ледовых оков. Напротив, впервые за зиму ледовая корка образовалась выше Кызылординского гидроузла, хотя и частично, но сразу на 160 км вверх по течению. А в пределах областного центра на реке вновь установился сплошной ледостав с толщей до 20 см. Далее от гидросооружения Айтек Сырдарья проморожена до 35 см, а в Кармакшинском и Казалинском районах ледовый монолит превышает полметра.
По словам заместителя председателя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Жумахана Нурсеитова, очередная оттепель уже отражается на паводковой обстановке в низовьях реки. Ледовый панцирь подтаивает, а на юге области Сырдарья постепенно очищается. Кромка льда сейчас наблюдается в районе поселка Тартогай – в 130 км от Кызылординского гидроузла, то есть ледоход уже преодолел 30 км.
Образовалось частичное вскрытие на реке и в черте областного центра. В целом же сейчас обстановка с паводком у специалистов не вызывает опасений, потому что сброс воды в низовье реки был уменьшен своевременно.
– Через створы Кызылординского гидротехнического сооружения ежесекундно проходит 366 кубометров воды. При таком объеме река не представляет опасности. Запасы дамбы у нас на уровне 1,5–2 метров, – сказал Жумахан Нурсеитов, отметив, что из-за слабого течения лед подтаивает в русле, на месте.
По сведениям Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, пока нет причин для увеличения сброса воды в регион. В Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе достаточно резервов. По состоянию на 27 февраля в первом саккумулировано 4 395 млн кубометров воды при номинале водохранилища 5,2 млрд, в контррегуляторе при вместимости 3 млрд накоплено 2 454 млн кубометров. Тем не менее водники разрабатывают сценарии на любой случай, в том числе по разгрузке реки в южных районах, если вдруг возникнет экстренная необходимость принять повышенные попуски в сложный период ледохода.
…Под пристальным вниманием водная обстановка на Сырдарье оказалась и на прошедшем недавно заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел аким области Крымбек Кушербаев. Как выяснилось, специалисты обследовали реку по всей длине (1 274 км). По итогам этой работы определены 56 наиболее опасных участков реки, и все они взяты под контроль. В общей сложности за ними закреплены 135 предприятий, мобилизовано свыше 403 единиц спецтехники и почти 700 человек.
На встрече были подробно обсуждены вопросы реализации противопаводковых мероприятий, в том числе организация работ по укреплению защитной дамбы и готовность предотвращать возможные ЧС, а при необходимости обеспечить эвакуацию населения. Поднималась на заседании и тема разбора воды в озерные системы и местные водохранилища.
Выступившие с докладами специалисты оценили сложившуюся водную обстановку в низовьях реки как стабильную. Однако грядущий ледоход все же может еще принести нежданные сюрпризы. Подводя итоги встречи, Крымбек Кушербаев потребовал обеспечить полную готовность сил и средств, вовлеченных в противопаводковые мероприятия. Кроме того, для усиления контроля над рекой он поручил задействовать всю необходимую технику, включая авиацию.