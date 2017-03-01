В последний зимний месяц в При­аралье погода снова отличилась кап­ризным непостоянством. Теплые дни в первой декаде резко сменила настоящая зимняя стужа, стрелка термометра нередко опускалась далеко за два десятка градусов. А в последние февральские дни все чаще давала о себе знать приближающаяся весна. В регион пришла очередная оттепель, и если ночью все еще не­много подмораживает, то днем горячее южное солнце уже практически не оставило следов от бурных снегопадов, которые в очередной раз продемонстрировали аномальный характер уходящей зимы.

Однако главную озабоченность от зимних капризов в регионе все же вызывает ситуация с паводком на реке Сырдарье. Февральские морозы не оставили никаких шансов на скорое избавление главной водной артерии от ледовых оков. Напротив, впервые за зиму ледовая корка образовалась выше Кызылординского гидроузла, хотя и частично, но сразу на 160 км вверх по течению. А в пределах областного центра на реке вновь установился сплошной ледостав с толщей до 20 см. Далее от гидросооружения Айтек Сырдарья проморожена до 35 см, а в Кармакшинском и Казалинском районах ледовый монолит превышает полметра.

По словам заместителя председателя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Жумахана Нурсеитова, очередная оттепель уже отражается на паводковой обстановке в низовьях реки. Ледовый панцирь подтаивает, а на юге области Сырдарья постепенно очищается. Кромка льда сейчас наб­людается в районе поселка Тартогай – в 130 км от Кызылординского гид­роузла, то есть ледоход уже преодолел 30 км.

Образовалось частичное вскрытие на реке и в черте областного центра. В целом же сейчас обстановка с паводком у специалистов не вызывает опасений, потому что сброс воды в низовье реки был уменьшен свое­временно.

– Через створы Кызылординского гидротехнического сооружения ежесекундно проходит 366 кубомет­ров воды. При таком объеме река не представляет опасности. Запасы дамбы у нас на уровне 1,5–2 метров, – сказал Жумахан Нурсеитов, отметив, что из-за слабого течения лед подтаивает в русле, на месте.

По сведениям Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, пока нет причин для увеличения сброса воды в регион. В Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе достаточно резервов. По состоянию на 27 февраля в первом саккумулировано 4 395 млн кубометров воды при номинале водохранилища 5,2 млрд, в контррегуляторе при вместимости 3 млрд накоплено 2 454 млн кубометров. Тем не менее водники разрабатывают сценарии на любой случай, в том числе по разгрузке реки в южных районах, если вдруг возникнет экстренная необходимость принять повышенные попуски в сложный период ледохода.

…Под пристальным вниманием водная обстановка на Сырдарье оказалась и на прошедшем недавно заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел аким области Крымбек Кушербаев. Как выяснилось, специа­листы обследовали реку по всей длине (1 274 км). По итогам этой работы определены 56 наиболее опас­ных участков реки, и все они взяты под контроль. В общей сложности за ними закреплены 135 предприятий, мобилизовано свыше 403 единиц спецтехники и почти 700 человек.

На встрече были подробно обсуж­дены вопросы реализации противопаводковых мероприятий, в том числе организация работ по укреп­лению защитной дамбы и готовность предотвращать возможные ЧС, а при необходимости обеспечить эвакуацию населения. Поднималась на заседании и тема разбора воды в озерные системы и местные водо­хранилища.

Выступившие с докладами специалисты оценили сложившуюся водную обстановку в низовьях реки как стабильную. Однако грядущий ледоход все же может еще принес­ти нежданные сюрпризы. Подводя итоги встречи, Крымбек Кушербаев потребовал обеспечить полную готовность сил и средств, вовлеченных в противопаводковые мероприятия. Кроме того, для усиления контроля над рекой он поручил задействовать всю необходимую технику, включая авиацию.