Ледоход по сценарию Статьи 693 Юрий Ли, Кызылординская область

Пришедшая в Приаралье в марте ясная солнечная погода, не­смотря на все еще продолжающиеся ночные заморозки, заметно повлияла на ледовую обстановку на реке Сырдарье. Уже в середине первой декады этого месяца главная водная артерия региона избавилась от ледовых оков в южном, Шиелийском районе, где лед встал на участке в 160 км. Затем ледоход минул черту областного центра, Сырдарьинского и Жалагашского районов. Во вторник был преодолен последний опас­ный участок на реке в районе, неподалеку от поселка Далдабай, в 8 км от границы Карамакшинского района.



По сведениям Арало-Сыр­дарьинской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, солнечная погода способствует движению льда. Ежедневно Сырдарья очищается на 30–40 км, а открытый горизонт воды на реке наблюдается сейчас уже на 197 км вниз по течению от Кызылор­динского гидротехнического сооружения.



Однако угроза подтоплений все еще остается. Обильный приток в верховьях Сырдарьи и стремительное заполнение Шардаринского водохранилища вынудили водников принять решение об увеличении объемов пропуска воды в низовье. Они выросли с 800 кубометров в секунду до 1 100, при этом заполненный до номинала Коксарайский контррегулятор, забиравший ежесекундно по 400 кубов, выпал из схемы регулирования паводка. Весь повышенный объем теперь движется в сторону Приаралья.



Благодаря разливам в пойме до участка Коктобе – границы Южно-Казахстанской и Кызылор­динской областей по Сырдарье пока доходит поток в объеме 850 кубометров. Незначительно вырос пропуск воды через створы Кызылординского гидроузла. Но уже в ближайшие дни водный объем на реке увеличится еще на треть.



На вооружение взяты расчеты и графики, которые должны помочь безаварийно пропустить весь возрастающий паводок. В соответствии со сценарием по мере увеличения стока в южных районах области будет обеспечен забор до 300 кубомеров воды и еще 200–250 – направят в протоку Караузек. Таким образом будет обеспечена возможность при относительно низком уровне воды в Сырдарье избавиться от льда на крайне уязвимом участке реки – в районе Казалинского гидросооружения.



– По нашим расчетам, ледоход в районе Казалинского гидросоору­жения ожидается 21 марта. Сегодня через его створы проходит 369 кубометров воды в секунду. Увеличенный объем в пределах 450–500 кубометров дойдет до сооружения к 29 марта. То есть запаса времени достаточно, – отметил заместитель председателя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Жумахан Нурсеитов.



Но есть и слабое звено в планах безопасного пропуска паводка – резкое понижение температуры, которое способно остановить движение льда на реке. И хотя прогнозы погоды говорят об обратном – в регионе ожидается потепление, лишь после прохождения ледохода через Казалинское гидросооружение Сырдарья перестанет представлять опас­ность населенным пунк­там. Так что еще как минимум неделю река будет находиться под кругло­суточным контролем местных властей и служб экст­ренного реа­гирования.



– Когда на реке нет льда, большая вода даже в объемах свыше одной тысячи кубометров в секунду не представляет какой-либо угрозы. Опасны ледовые заторы, которые могут привести к резкому подъему воды в русле на изгибах, не говоря уже о таком препятствии, как гидросооружение, и выходу ее из берегов. Наде­юсь, что все у нас получится, – поделился Жумахан Нурсеитов.