Ледоход под контролем 710 Юрий ЛИ, Кызылорда

В 3 часа ночи ледовая масса на Сырдарье прошла сквозь створы гидротехнического сооружения Айтек, лишив реку последней возможности причинить какой-либо урон строениям областного центра и пригородных поселков. Уровень воды в главной водной артерии региона упал на 1,5 м и продолжает снижаться, так что новый ледостав, который кызылординцы ждут вместе с похолоданием уже в третьей декаде января, как и последующий ледоход, вряд ли смогут создать какие-либо хлопоты.



Декабрьские морозы на две недели раньше, по сравнению с минувшей зимой, начали сковывать русло Сырдарьи. Но основательно заковать реку льдом природе не удалось. В самом южном, Жанакорганском районе, наблюдался лишь частичный ледостав на небольших участках, в Шиелийском – уже сплошной, с толщей льда от 10 до 15 см, а в черте Кызылорды ледовая корка доходила до 20 см.



В принципе немного, если не брать в расчет то, что ледостав образовался при попусках в низовье Сырдарьи в объеме 600 кубометров воды в секунду, создав не очень внушительный запас защитной дамбы. Например, в черте областного центра, по данным Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, расстояние между кромкой льда и верхушкой дамбы на некоторых участках составляло всего 70 см. А, как известно, при ледоходе нередки заторы, которые за считанные минуты могут поднять уровень воды в русле до 1,5 м.



В прежние годы избежать проблем в подобной ситуации позволяло значительное снижение сброса воды в низовье реки в период освобождения от ледовых оков, благо со строительством Коксарайского контррегулятора появилась такая возможность. Но нынешняя зима оказалась аномальной. Уже с середины декабря морозы ослабли, наступила затяжная оттепель, спровоцировавшая досрочный ледоход. И хотя водники заранее приняли меры, в частности, были открыты шлюзы Коксарайского контррегулятора, который забрал часть стока Шардаринского водохранилища и сократил сброс воды в низовье Сырдарьи до 400 кубометров в секунду, большая вода все-таки успела создать хлопоты в Шиелийском районе.



В окрестностях поселка Жолек образовался зазор из подтаявшей ледовой массы, вода вышла из берегов и затопила на окраине аула 4 двора с хозпостройками. В поселок Ботабай "незваная гостья", хлынувшая через дамбу, забралась по одноименному каналу в 19 дворов, частично подтопив восемь. Ситуация оказалась весьма сложной: если затор из льдин можно ликвидировать с помощью взрыва, то с тем, который поднимает уровень воды на 40–60 см, подобное сделать невозможно – плывущая ледовая масса очень быстро скапливается вновь.



Тем не менее спасательным подразделениям и сотрудникам мобилизованных предприятий удалось оперативно справиться с ситуацией, укрепить защитную дамбу и с помощью мотопомп откачать воду. Уже через двое суток эвакуированные жители смогли вернуться в свои дома, был спасен и скот, попавший в водный плен.



А вот до окрестностей Кызылорды ледоход добрался уже вместе с пониженным паводком, снявшим угрозу подтопления и в расположенных в пойме дачных поселках, которым прежде не раз приходилось испытывать капризный норов Сырдарьи. Да и готовность областного центра к паводку была довольно высокой.



Из 26 выявленных в ходе мониторинга минувшей весной уязвимых участков реки, на укрепление которых исполнительные органы изыскали 246 млн. тенге, 12 – приведены в порядок в окрестностях Кызылорды. В любой момент были готовы отреагировать службы экстренного реагирования, взявшие реку под круглосуточное наблюдение, достаточно было техники и людей, мобилизованных у нефтяных и строительных компаний. В резерве находился и Ширкелийский магистральный канал, который мог при необходимости обеспечить забор «лишней» воды из Сырдарьи. Однако все прошло благополучно, без сюрпризов от капризной реки.



– Сегодня ситуация на реке не внушает тревоги. Сырдарья – под контро­лем, приняты все необходимые меры для безаварийного пропуска паводка. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выделении средств на продолжение работ по укреплению защитных сооружений на новых участках, есть время и возможности основательно подготовиться к весеннему паводку. К тому же имеется большой резерв в противопаводковом Коксарайском контррегуляторе, который пока принял менее четверти своего объема, – заключил руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Адилхан Карлыханов.



