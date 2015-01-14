Ледоход под контролем

710
Юрий ЛИ, Кызылорда
В 3 часа ночи ледовая масса на Сырдарье прошла сквозь створы гидротехнического сооружения Айтек, лишив реку последней возможности причинить какой-либо урон строениям областного центра и пригородных поселков. Уровень воды в главной водной артерии региона упал на 1,5 м и продолжает снижаться, так что новый ледостав, который кызылординцы ждут вместе с похолоданием уже в третьей декаде января, как и последующий ледоход, вряд ли смогут создать какие-либо хлопоты.

Декабрьские морозы на две недели раньше, по сравнению с минувшей зимой, начали сковывать русло Сырдарьи. Но основательно заковать реку льдом природе не удалось. В самом южном, Жанакорганском районе, наблюдался лишь частичный ледостав на небольших участках, в Шиелийском – уже сплошной, с толщей льда от 10 до 15 см, а в черте Кызылорды ледовая корка доходила до 20 см.

В принципе немного, если не брать в расчет то, что ледостав образовался при попусках в низовье Сырдарьи в объеме 600 кубометров воды в секунду, создав не очень внушительный запас защитной дамбы. Например, в черте областного центра, по данным Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, расстояние между кромкой льда и верхушкой дамбы на некоторых участках составляло всего 70 см. А, как известно, при ледоходе нередки заторы, которые за считанные минуты могут поднять уровень воды в русле до 1,5 м.

В прежние годы избежать проблем в подобной ситуации позволяло значительное снижение сброса воды в низовье реки в период освобождения от ледовых оков, благо со строительством Коксарайского контррегулятора появилась такая возможность. Но нынешняя зима оказалась аномальной. Уже с середины декабря морозы ослабли, наступила затяжная оттепель, спровоцировавшая досрочный ледоход. И хотя водники заранее приняли меры, в частности, были открыты шлюзы Коксарайского контррегулятора, который забрал часть стока Шардаринского водохранилища и сократил сброс воды в низовье Сырдарьи до 400 кубометров в секунду, большая вода все-таки успела создать хлопоты в Шиелийском районе.

В окрестностях поселка Жолек образовался зазор из подтаявшей ледовой массы, вода вышла из берегов и затопила на окраине аула 4 двора с хозпостройками. В поселок Ботабай "незваная гостья", хлынувшая через дамбу, забралась по одноименному каналу в 19 дворов, частично подтопив восемь. Ситуация оказалась весьма сложной: если затор из льдин можно ликвидировать с помощью взрыва, то с тем, который поднимает уровень воды на 40–60 см, подобное сделать невозможно – плывущая ледовая масса очень быстро скапливается вновь.

Тем не менее спасательным подразделениям и сотрудникам мобилизованных предприятий удалось оперативно справиться с ситуацией, укрепить защитную дамбу и с помощью мотопомп откачать воду. Уже через двое суток эвакуированные жители смогли вернуться в свои дома, был спасен и скот, попавший в водный плен.

А вот до окрестностей Кызылорды ледоход добрался уже вместе с пониженным паводком, снявшим угрозу подтопления и в расположенных в пойме дачных поселках, которым прежде не раз приходилось испытывать капризный норов Сырдарьи. Да и готовность областного центра к паводку была довольно высокой.

Из 26 выявленных в ходе мониторинга минувшей весной уязвимых участков реки, на укрепление которых исполнительные органы изыскали 246 млн. тенге, 12 – приведены в порядок в окрестностях Кызылорды. В любой момент были готовы отреагировать службы экстренного реагирования, взявшие реку под круглосуточное наблюдение, достаточно было техники и людей, мобилизованных у нефтяных и строительных компаний. В резерве находился и Ширкелийский магистральный канал, который мог при необходимости обеспечить забор «лишней» воды из Сырдарьи. Однако все прошло благополучно, без сюрпризов от капризной реки.

– Сегодня ситуация на реке не внушает тревоги. Сырдарья – под контро­лем, приняты все необходимые меры для безаварийного пропуска паводка. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выделении средств на продолжение работ по укреплению защитных сооружений на новых участках, есть время и возможности основательно подготовиться к весеннему паводку. К тому же имеется большой резерв в противопаводковом Коксарайском контррегуляторе, который пока принял менее четверти своего объема, – заключил руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Адилхан Карлыханов.

Популярное

Все
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Президент поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025"
Трамп сообщил об уничтожении "огромной" подлодки с наркотиками
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Победителей республиканского айтыса наградили в Астане
Более 1 млн зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году
Синнер получил золотую ракетку за победу на "Шлеме шести королей"
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Умерла Дайан Китон
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]