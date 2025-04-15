Ледовые арены в Алматы возвращены в лоно государства

Спорт
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Николай Николаев

В спортивном сообществе неоднократно поднимались вопросы, связанные с ограниченным доступом спортсменов для тренировок и соревнований на крупных ледовых аренах Алматы, находившихся в частном управлении, сообщает Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, серебряный призёр чемпионата мира, фигурист Михаил Шайдоров, ранее высказался в СМИ об отсутствии надлежащих условий для подготовки ведущих спортсменов страны в Алматы по фигурному катанию.

 Управление спорта города проинформировало о ситуации с подготовкой фигуристов, согласно предоставленной информации, с 2024 года, по поручению акима Алматы, был начат возврат крупных спортивных сооружений на городской баланс. В коммунальную собственность были переданы многофункциональные комплексы «Almaty Arena» и «Halyk Arena».

Это позволило выстроить прозрачный механизм распределения льда и обеспечить равный доступ к аренам для всех категорий спортсменов. После передачи объектов был проведён комплексный аудит их использования, и в настоящее время установлен приоритет предоставления льда для спортсменов, включая Михаила Шайдорова, воспитанников спортивных школ, секций и национальной сборной. Такой подход помогает воспитывать новое поколение чемпионов страны.

Во время встречи в акимате фигурист Михаил Шайдоров выразил благодарность за предпринимаемые меры, отметив системные улучшения в организации тренировочного процесса и доступе к спортивной инфраструктуре. Также на встрече, в рамках обсуждения вопроса обеспечения условий подготовки членов национальной сборной, было принято решение о закреплении за Михаилом Шайдоровым тренировочной базы на «Halyk Arena» - на период его пребывания в Алматы между участием в международных сборах и соревнованиях. Это позволит создать комфортные условия для поддержания формы и индивидуальной подготовки спортсмена в родном городе.

 

#Спорт #Алматы #государство

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